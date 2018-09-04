Jandarma'da FETÖ operasyonu! 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlarla ankesörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

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