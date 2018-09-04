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Jandarma'da FETÖ operasyonu! 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma'da FETÖ operasyonu! 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlarla ankesörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma FETÖ Üsteğmen gözaltı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gerçek bir FETO operasyonu yapılsa AKP nın yüzde 75 ceza evinde olurdu
biter mi ya 40 yılın yapılanması valla başkanın ömrü yetmez ben diyeyim kenan evren denen melun yapılanması hatta öteside vardır allah yardım etsin erdogana ne diyim
akp içinde bi dünya üstegmenler siyasiler milletvekilleri var onlar ne olacak peki
bu operasyonu yapanlar olaya kendilerinden başlasalar sıfır fetocu kalacakk
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