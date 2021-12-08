HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmayla çatışıp astsubayı yaralamıştı! İfadesi ortaya çıktı

Jandarmayla çatışıp astsubayı yaralamıştı! İfadesi ortaya çıktı

08.12.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'ın (26) evine giden ve burada nöbet tutan jandarmalarla çatışarak astsubay Ferhat Koyun'u yaralayan eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30) ifadesinde eşinin yanına barışmak için gittiğini iddia etti. Jandarmaya ise eşinin akrabaları sanarak ateş açtığını söyledi.

Jandarmayla çatışıp astsubayı yaralamıştı! İfadesi ortaya çıktı

Olay, dün sabaha karşı merkeze bağlı Çerçi köyünde yaşandı. 2020 yılında disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, 11 Ağustos’ta eşi Eşi Hacer Solmaz'a saldırdı. Olay sonrası Hacer Solmaz için koruma kararı verildi. Ömer Solmaz ise kasten yaralama ve tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 7 Ekim'de Ömer Solmaz’ı adli kontrolle serbest bıraktı. Tokat Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından Solmaz'a elektronik kelepçe takıldı. 4 Aralık'ta ayağındaki elektronik kelepçeyi pense ile keserek ortadan kayboldu. Olay üzerine jandarma, Çerçi köyünde yaşayan Hacer Solmaz ve daha sonra koruma kararı verilen ağabeyi Adem Gencay için güvenlik önlemi alarak köyde nöbet tutmaya başladı. Evin çevresinde görevli jandarmalar dün saat 04.30 sıralarında çevredeki köpeklerin havlaması üzerine bölgede araştırma yaptı. Bu sırada Ömer Solmaz tarafından jandarma personeline pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ilk ateşte Kıdemli Astsubay Ferhat Koyun yaralandı. Bir süre jandarmalarla çatışan Solmaz, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

9ee4fb4dc9fa0969c79cb4b3515a603c

BARIŞMAYA GİTMİŞ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Ömer Solmaz, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Solmaz ifadesinde 4 Aralık'ta ayağındaki elektronik kelepçeyi pense ile kestiğini ve 2 gün süresince ormanda saklandığını söyledi. Boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'ın ise evine barışmak için gittiğini iddia eden Solmaz, evin önünde nöbet tutan jandarma personelini eşinin akrabaları olduğunu sandığı için ateş açtığını ifade etti. Tüfeği ise kendisini korumak için yanında aldığı söyleyen Solmaz pişman olduğunu dile getirdi.

b71eb80a6b350047b0a746ed38819e63

ASTSUBAYIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay sırasında Ömer Solmaz'ın açtığı ateş sonucu sol kol ve sol bacağından yaralanan Jandarma Astsubay Ferhat Koyun'un tedavisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmayan Koyun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralıEski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSon izi de sildirdiSon izi de sildirdi
PARTNER "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor" "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor"
Kayıp Kübra'nın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktıKayıp Kübra'nın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklikte yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklikte yeni dönem

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

Hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.