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Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı: "Bu noktanın tehlikeli olduğunu düşünüyorum"

24.06.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'de katıldığı "Deprem gerçeği: Türkiye ve Japonya arasındaki farklar" konulu sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümün yumuşak zeminli yerlerden başlaması gerektiğini belirten Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı için de dikkat çeken ifadeler kullandı. Moriwaki, "O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı: "Bu noktanın tehlikeli olduğunu düşünüyorum"

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren bir beton firmasının otelde düzenlediği "Deprem gerçeği: Türkiye ve Japonya arasındaki farklar" konulu sempozyumun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

KENTESEL DÖNÜŞÜM İÇİN 'YUMUŞAK ZEMİN' UYARISI

Türkiye'nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor." ifadesini kullandı.

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"TEHLİKELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Moriwaki, İstanbul'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir kolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı.

Fay hattının kuzey kolunun, İstanbul Boğazı'nın girişinden güneye 20 kilometre ilerideki noktadan Silivri tarafından, Çanakkale tarafından gittiğini aktaran Moriwaki, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. Hep beraber devlet, hükümet, belediye, okullar ve her aile beraber hareket ederse hasarı yüzde 70 azaltabilir." diye konuştu.

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Yoshinori Moriwaki, sempozyumdaki konuşmasında ise geçen yıl aralık ayında Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya başladığını ve bu ili de etkileyebileceğini söylediğini anlattı.

"MARMARA BÖLGESİ RİSK ALTINDA"

Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.

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(AA)

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