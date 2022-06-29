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  4. Japon yetişkin film yıldızı Rina Arano’nın cansız bendeni ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Japon yetişkin film yıldızı Rina Arano’nın cansız bendeni ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

29.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon yetişkin film yıldızı Rina Arano’nun ailesi 8 Haziran’da genç yıldız hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu. 23 yaşındaki Rina Arano, kaybolduğu bildirilmeden üç gün önce en son 5 Haziran'da gizemli bir adamla canlı görülmüştü. Olaya ilişkin araştırmalarını sürdüren polis ekipleri genç kadının cesedini ormanlık bir alanda çıplak halde ağaca bağlanmış olarak buldu.

Japon yetişkin film yıldızı Rina Arano’nın cansız bendeni ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Japon yetişkin film yıldızı Rina Arano, en son 5 Haziran’da güvenlik kamerası görüntülerine takıldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu. Kızlarının can sağlığından endişe eden ailenin polise kayp başvurusunda bulunması üzerine Arano, ülke genelinde aranmaya başlandı.

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Son olarak Japonya’nın Ibaraki eyaletindeki bir tren istasyonun dışındaki güvenlik kameralarında görüntülenen Arano’nun 33 yaşındaki Hiroyuki Sampei isimli bir adamın arabasına bindiği tespit edildi. Soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri genç kadının cansız bedenini, Sampei’nin evinin yakınlarındaki bir ormanlık bir alanda çıplak halde ağaca bağlanmış olarak buldu.

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“NEREDEYSE İKİ HAFTADIR ÖLÜ”

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The Sun'ın haberine göre polis açıklamasında, "Arano, bir ağaca bağlı şekilde çıplak bulundu ve yaklaşık 2 haftadır ölü olduğu tespit edildi. Hala ölüm nedenini belirlemeyi çalışıyoruz. Birliktelik yaşadığı adamı sorguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Sampei'nin insan kaçırma ve zorla alıkoyma şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Sampei iddiaları redderken Arano'yu villaya götürdüğünü ve daha sonra onu yakındaki bir mağazaya bıraktığını iddia etti. Sampei'nin Arano'nun kelepçeli resimlerinin bulunduğu iddia edilen telefonu delil olarak ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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