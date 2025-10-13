Japonya alarm verdi, Hong Kong'da bir kişi hayatını kaybetti! "Grip Benzeri" hastalık eğitimi durdurdu: Belirtiler Türkiye'de de var...

Japonya’dan sonra şimdi de Hong Kong… 13 yaşındaki bir kız çocuğunun Influenza B virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede adeta alarm verildi. Bu olay yaşanmadan kısa süre önce Japonya, grip vakalarının resmi “epidemik eşik” değerini aşması üzerine ülke çapında influenza salgını ilan etmişti.

Şu ana kadar 135 okul ve okul öncesi kurum geçici olarak kapatıldı veya dersler durduruldu.

"GRİP BENZERİ"

“Grip benzeri” belirtiler gösteren kız öğrenci 5 Ekim'de ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastalandı. Durumu hızla kötüleşti ve 9 Ekim’de hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, ölüm nedenini araştırmaya devam ediyor. Ancak olay, ülkede büyük yankı uyandırdı.

OKULLAR AŞI SEFERBERLİĞİNE BAŞLADI

Hong Kong’da 2.300 okulun %99’u grip aşısı için okul içi aşı kampanyası başlatma kararı aldı. Yetkililer, ailelere “geç kalmadan çocuklarını aşılatmaları” çağrısı yaptı.

Asya Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Dr. Mike Kwan, “Okullar aşı ekipleriyle iletişime geçmeli, veliler de çocuklarını ister okulda ister özel doktorlarda aşılatmalı” dedi.

İNFLUENZA B NEDİR?

Uzmanlara göre Influenza B özellikle çocuklar için risk taşıyor. Bebek ve küçük yaştaki çocuklarda; ateş, solunum güçlüğü, halsizlik, cilt renginde değişim ve ciddi vakalarda beyin ya da omurilik enfeksiyonuna yol açabiliyor.

Hong Kong Sağlık Bakanlığı, “Erken aşı hayat kurtarır. Aileler bir an önce harekete geçmeli” açıklamasını yaptı.