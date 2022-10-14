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  4. Japonya'da başlayan aşk Gaziantep'te bitti! Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı

Japonya'da başlayan aşk Gaziantep'te bitti! Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı

14.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'dan çıkıp gelerek Müge Anlı'nın programına başvuran Yumiko Sakagami, Gaziantepli eski nişanlısı Mehmet Akif tarafından 585 bin TL dolandırıldığını söyledi. ''Aşık oldum paramdan oldum'' diyen Yumiko, parasını isterken, stüdyoya balya balya Japon Yeni getirildi. Yayına elinde 4 Milyon 300 bin Japon Yeni ile çıkan Müge Anlı, paraları Yumiko'ya verdi. Yumiko, paraları teslim aldıktan sonra aile yadigarı elması da geri istedi. Anlı, ''Japon parası hiç görmemiştim'' ifadelerini kullandı.

Japonya'da başlayan aşk Gaziantep'te bitti! Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı

Müge Anlı'nın programına ''eski nişanlım tarafından dolandırıldım'' iddiasıyla başvuran Japon kadın Gaziantepli eski nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan'a yönelik olarak "Verdiğim paraları geri istiyorum, kandırıldım" ifadelerini kullandı. Mehmet Akif Turuşkan'la nişanlanan genç kadın, nişanlısına defalarca borç verdi. Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını öne sürdü.

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4 MİLYON 300 BİN JAPON YENİ TESLİM EDİLDİ

Müge Anlı'nın programına çıkan Yumiko Sakagami, Turuşkan ile canlı yayında yüzleşti. Mehmet Akif Turuşkan Sakagami'den aldığı paraları ödemeyi kabul etti ancak 'ben dolandırıcı değilim' dedi. Turuşkan'ın babası da Kapalıçarşı'ya giderek istenilen miktarda parayı Yumiko'ya verdi.

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Mehmet Akif tarafından 585 bin TL dolandırıldığını söyleyen Japon kadına, 4 Milyon 300 bin Japon Yeni teslim edildi. Paralar, stüdyoya getirilen para sayma makinesinde sayıldı. Müge Anlı, ''Japon parası hiç görmemiştim'' ifadelerini kullandı.

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"PIRLANTA KOLYEMİ KAPTIRDIM"

Gaziantep'teki nişan töreninde kendisine takılan takıların sahte olduğunu da belirten Yumiko Sakagami, hayal kırıklığına uğradığını vurgulamıştı. Sakagami, "Nişanda takılan takıların sahte çıkmasının ardından kendi pırlanta kolyemi de Mehmet Akif'e kaptırdım" demişti. Yumiko, paraları teslim aldıktan sonra aile yadigarı elması da geri istedi.

Mehmet Akif ise Yumiko'nun iddialarının gerçek olmadığını dile getirdi. Çift, Müge Anlı'nın programında Japonca tartışmış, sosyal medyada gündem olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Müge Anlı
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