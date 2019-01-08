TREND

Çalışanlar 'uyku molası' almaya teşvik edilecek

BBC BBC
08.01.2019 10:52 | Son Güncelleme

Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda yaklaşık 775 milyar TL olduğu ortaya çıktı. Ülkede işverenler, uykusuz çalışanların daha fazla zarara yol açtığı gerekçesiyle, çalışanların gün içinde alınan uyku molasını işin bir parçası olarak görmesini hedefliyor.

Çalışanlar 'uyku molası' almaya teşvik edilecek

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için, ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor.

İlk olarak küçük teknoloji firmalarında başlayan uygulama, gittikçe daha fazla şirkete yayılıyor.

Geçen yıl, Nextbeat isimli IT servis sağlayıcısı bir şirket, başkent Tokyo'daki merkezinde biri erkeklere biri kadınlara özel olmak üzere iki "stratejik uyku odası" hazırladı. Odaların yalıtımı dışarıdan ses gelmesini engelleyecek şekilde yapıldı ve yataklar konuldu. Uyku getiren çayların demlendiği odalara bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletleri sokmak yasak.

Japon Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Nextbeat Yönetim Kurulu üyesi Emiko Sumikawa, "Gün içinde uyumak bir insanın verimliliğini iyi bir diyet ve antrenman kadar yükseltiyor" dedi.

Japonya'da daha önce 27 yaşında bir çalışan, çok fazla çalıştığı için (ayda 112,5 saat) kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Japonya'daki fazla çalışma kültürünü şirketlerinde kısıtlamak isteyen Nextbeat, çalışanlarına akşam 21:00'den sonra mesaiye kalmayı da yasakladı.

Bir başka Japon firma da, fazla mesaiye kalmadan evine giderek "makul bir saatte uyuyan çalışanlarına" prim veriyor.

Düğün organizasyonları yapan bir şirket de, günde 6 saatten fazla uyuyan çalışanlarına "puan" veriyor. Çalışanlar, puanları biriktirip şirketin kantininden ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Cep telefonlarına yükledikleri bir uygulamayla uyudukları saatler ölçülüyor ve bir yılda 3 bin 150 TL'ye denk gelen miktarda puan biriktirebiliyorlar.

JAPONLARIN GÜNLÜK ORTALAMA UYKU SAATİ, DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

_105097631_uyku

28 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Japonların ortalama uykusu günde 6 saat 35 dakika. Bu, uluslararası ortalamanın 45 dakika altında. Bu sebeple gün içinde çok bitkin oluyorlar.

Finlandiyalılar ortalama 7 saat 45 dakika uyurken, Estonya, Kanada, Belçika, Avusturya ve Hollanda'da ortalama uyku saatleri, dünya ortalamasının üzerinde. Bu da, gün içinde insanların üretkenliğinin artmasına yardımcı oluyor.

Sağlık ürünleri üreticisi Fuji Ryoki'nin araştırması da, 20 yaşın üstündeki 100 Japondan 92,6'sının "uykusunu yeterince alamadığını" gösteriyor.

Çalışanlarına yasal olarak uyku izni vermeye hazırlanan şirketlerde, henüz odaları hazır olmasa da, yorgun ve uykusuz çalışanlar oturdukları yerde uyuklamaya başladı. İşverenler masa başındaki bu uyuklamaları tolere ediyor.

Uykusuzluk sebebiyle ülke ekonomisinin zarar etmesi, hükümeti de harekete geçirdi. Japonya Sağlık Bakanlığı, tüm çalışanların öğleden sonra 30 dakikalık rahat bir uyku molası almasını, "iş gücüne kişisel ve profesyonel faydası olduğu için" desteklediğini açıkladı.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Annesini öldürüp vampir gibi kanını emdiAnnesini öldürüp vampir gibi kanını emdi
Şov yapmak isterken başını kaptırdı Şov yapmak isterken başını kaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
japonya UYKU MOLASI

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Markette eşekli protestoya ceza!

Markette eşekli protestoya ceza!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartışma yaratacak plan! İslamiyet sosyalizme uygun hale getirilecek

'İslamiyet, sosyalizme uygun hale getirilecek'

Önce annesini öldürdü sonra vampir gibi kanını emdi

Annesini öldürüp vampir gibi kanını emdi

Şov yapmak isterken başını yılana kaptırdı

Şov yapmak isterken başını kaptırdı

Teneke kutu yiyen Balon balığı balıkçıları şok etti

Teneke kutu yiyen balık şaşırttı!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Kadınlar eşlerinin kendilerini boşadığını SMS ile öğrenecek!

Kadınlar eşlerinin kendilerini boşadığını SMS ile öğrenecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.