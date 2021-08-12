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Japonya'da devlet dairelerine siber saldırı

12.08.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da devlet daireleri ve bağlı firmalardan oluşan 129 kuruluşta kullanılan yazılım ağına yetkisiz giriş saptandı.

Japonya'da devlet dairelerine siber saldırı

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya'da devlet dairelerinde kullanılan ProjectWEB yazılımında yasa dışı erişim yaşandı.

129 DEVLET KURULUŞUNA YETKİSİZ GİRİŞ

Buna göre Japon firma Fujitsu, kendi üretimi kurumsal yazılım ProjectWEB'i kullanan 129 devlet kuruluşunda yetkisiz giriş tespit etti.

Yetkisiz giriş saptanan kurumlar arasında Kabine Sekretaryası, Dışişleri Bakanlığı ile Toprak, Arazi, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı da yer alıyor.

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Japon firma, yazılıma yasal kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yasa dışı erişim sağlandığını açıkladı.

Erişim sonrası sızan veriler arasında proje yönetim materyalleri ile müşterilerin isim ve e-posta adreslerinin de bulunduğu kaydedildi.

Fujitsu, uzmanlardan oluşturulan komisyonun konuyu soruşturacağını ve müşteri güveninin yeniden kazanılması için tüm çabanın gösterileceğini bildirdi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Japonya
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