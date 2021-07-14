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Ünlü fidye yazılımı çetesi REvil, gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

14.07.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fidye yazılımı çetesi REvil, esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu. Et tedarikçisi JBS Foods'a ve BT yazılım şirketi Kaseya'ya da saldıran REvil'in internet sitesine erişim sağlanamıyor. Bu durum sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e yaptığı uyarı akıllara geldi.

Ünlü fidye yazılımı çetesi REvil, gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

Siber saldırılar son yıllarda büyük bir artış yaşadı. Son zamanlarda ise saldırganların dev şirketlere dahi saldırdığı görüldü. ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirkete yapılan ve fidye ödemesi ile sonuçlanan siber saldırı hala hafızalarda. En çok bilinen fidye yazılımı çetelerinden biri ise REvil. Fakat REvil şu sıralar ortalarda yok.

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REVIL BİR ANDA KAYBOLDU

Rusya bağlantılı olduğu iddia edilen REvil, sırra kadem bastı. Çetenin kurban listesini yayımladığı web sayfasına erişilemiyor. Yaşananların tartışma konusu olurken, kayboluşun nedeni henüz belli değil. Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e yaptığı uyarı bu noktada gündeme geliyor.

REvil

JOE BIDEN'DAN "SONUÇLARI OLACAK" UYARISI

Joe Biden, Vladimir Putin'i, sınırları içinde kaynaklanan fidye yazılımı saldırılarını ele almaması halinde sonuçları olacağı konusunda uyardı. Biden yönetimi, fidye yazılımlarını giderek artan bir şekilde ulusal ve ekonomik güvenliğe yönelik bir tehdit olarak tanımlıyor ve fidye yazılımlarının Amerikalıların bağımlı olduğu kritik altyapıyı bozma potansiyeline sahip olduğunun altını çiziyor.

MÜDAHALE OLABİLİR AMA KESİN BİR KANIT YOK

GuidePoint Security'nin baş tehdit istihbarat analisti Drew Schmitt, CNN'e yaptığı açıklamada, REvil'in sitelerine bağlanamamanın kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin potansiyel bir göstergesi olabileceğini, ancak bunun kesin olarak kanıtlanmadığını belirtti.

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EN AKTİF SALDIRGANLARDAN BİRİ

Siber güvenlik firması CheckPoint'e göre ise REvil, en aktif fidye yazılımı saldırganları arasında yer alıyor. CheckPoint sözcüsü Ekram Ahmed, yalnızca son iki ayda REvil'in haftada 15 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Vladimir Putin Joe Biden
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