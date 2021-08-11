Poly Network'e siber saldırı! Milyonlarca dolarlık kripto para çalındı

Kripto para dünyası dolandırıcılık ve siber saldırı haberleriyle de gündeme geliyor. Özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi), saldırılar için kilit bir hedef haline geldi. Şimdi ise merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Poly Network, bu yönde kötü bir haber verdi.
Poly Network, oldukça büyük bir siber saldırıya uğradı. Platform, siber saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.
Twitter'daki gönderide, "Önemli bildiri: Poly Network'ün Binance Chain, Ethereum ve Polygon üzerinde siber saldırıya uğradığını duyurduğumuz için üzgünüz." ifadeleri yer aldı.
Important Notice:— Poly Network (@PolyNetwork2) August 10, 2021
We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:
ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963
BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71
Merkeziyetsiz finans (DeFi) tarihinin en büyük siber saldırısı olarak görülen olayda, toplam değeri 610 milyon dolardan fazla olan kripto para biriminin üç farklı adrese aktarıldığı belirtildi.
Ayrıca Poly, bilgisayar korsanlarının kendileriyle iletişim kurmalarını istedi ve onları çalınan varlıkları iade etmeye çağırdı.
August 10, 2021
Poly Network, başka bir gönderide ise bilgisayar korsanının bir güvenlik açığından yararlandığını açıkladı.
Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ) ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.
CZ, Poly Network'e gerçekleştirilen saldırıdan haberdar olduğunu ve herhangi bir garanti veremese de elinden geleni yapacağını paylaştı.
Son olarak, hacker'ların kripto para varlıkların iade sürecini başlattığı iddia ediliyor.
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