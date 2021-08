Poly Network'e siber saldırı! Milyonlarca dolarlık kripto para çalındı

Kripto para dünyası dolandırıcılık ve siber saldırı haberleriyle de gündeme geliyor. Özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi), saldırılar için kilit bir hedef haline geldi. Şimdi ise merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Poly Network, bu yönde kötü bir haber verdi.

Poly Network, oldukça büyük bir siber saldırıya uğradı. Platform, siber saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.

Twitter'daki gönderide, "Önemli bildiri: Poly Network'ün Binance Chain, Ethereum ve Polygon üzerinde siber saldırıya uğradığını duyurduğumuz için üzgünüz." ifadeleri yer aldı.

Important Notice:

We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:

ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963

BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71