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Poly Network'e siber saldırı! Milyonlarca dolarlık kripto para çalındı

11.08.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çapraz zincir merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Poly Network, hack'lendi. DeFi tarihinin en büyük siber saldırısı olarak görülen olayda, toplam değeri 610 milyon dolardan fazla olan kripto para çalındı.

Poly Network'e siber saldırı! Milyonlarca dolarlık kripto para çalındı

Kripto para dünyası dolandırıcılık ve siber saldırı haberleriyle de gündeme geliyor. Özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi), saldırılar için kilit bir hedef haline geldi. Şimdi ise merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Poly Network, bu yönde kötü bir haber verdi.

POLY NETWORK HACKER'LARIN HEDEFİ OLDU

Poly Network, oldukça büyük bir siber saldırıya uğradı. Platform, siber saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.

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Twitter'daki gönderide, "Önemli bildiri: Poly Network'ün Binance Chain, Ethereum ve Polygon üzerinde siber saldırıya uğradığını duyurduğumuz için üzgünüz." ifadeleri yer aldı.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) tarihinin en büyük siber saldırısı olarak görülen olayda, toplam değeri 610 milyon dolardan fazla olan kripto para biriminin üç farklı adrese aktarıldığı belirtildi.

HACKER'LARA ÇAĞRI YAPTI

Ayrıca Poly, bilgisayar korsanlarının kendileriyle iletişim kurmalarını istedi ve onları çalınan varlıkları iade etmeye çağırdı.

Poly Network, başka bir gönderide ise bilgisayar korsanının bir güvenlik açığından yararlandığını açıkladı.

CZ'DEN DESTEK MESAJI

Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ) ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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CZ, Poly Network'e gerçekleştirilen saldırıdan haberdar olduğunu ve herhangi bir garanti veremese de elinden geleni yapacağını paylaştı.

Son olarak, hacker'ların kripto para varlıkların iade sürecini başlattığı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Kripto para
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