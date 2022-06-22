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Japonya’da hizmetçi kostümlü çalışanlar popüler oldu! “Korkuyu hafifletmek istedik”

22.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’nın Tokyo kentinde bir diş hekimi hastalarının korkularını hafifletmek için ilginç bir yöntem tercih etti. Hastalarıyla iyi ilişkiler kurmak istediğini dile getiren diş hekimi, çalışanlarının anime ve manga kostümleri giymesine karar verdi. Diş hekimlerinin hastalarını sakinleştirmek için kullandığı yöntem için ekstra bir ücret talep edilmiyor.

Japonya’da hizmetçi kostümlü çalışanlar popüler oldu! “Korkuyu hafifletmek istedik”

Japonya’nın Tokyo kentindeki bir diş hekiminde hastaların diş korkusunu yenebilmesi için oldukça eğlenceli bir uygulama devreye sokuldu. Doktor ve hasta arasındaki ilişkileri pekiştirmek için diş hekimi ve klinik müdürü Dr Joji Yukawa hastalarını anime ve manga kostümleriyle karşılaştıklarını söyledi.

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“FOBİLERİNİ YENECEĞİZ”

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Diş hekimi ve klinik müdürü Dr Joji Yukawa hastalarının korkularını uygulaması sayesinde yendiklerini dile getirerek, “Yalnızca birinci sınıf ekipman kullanıyorum. En dikkatli olduğum konu. Diş hekimlerinden korkan, diş hekimliği fobisi olan çok az insan kalması için uğraşıyorum. Personel ile iyi bir ilişki kurabilirlerse bunun yardımcı olacağını düşündüm. Sadece diş tedavisi değil, aynı zamanda konuşabilecekleri bir dişçileri olsa ne güzel olurdu. Bu sayede fobilerini yeneceğiz” dedi.

Doktor Yukawa, sunulan hizmetlerin beyazlatma, çürük tedavisi ve diş temizliğini içereceğini ancak müşterilerin hizmetçi üniformasıyla personeli ziyaret edebilecekleri özel hizmetler sunmayı düşündüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi Japonya
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