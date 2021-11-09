HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya'da idam mahkumlarından "habersiz infaz" davası

Japonya'da idam mahkumlarından "habersiz infaz" davası

09.11.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın Osaka kentinde iki idam mahkumu, infazlarından birkaç saat öncesinde haberdar edildikleri gerekçesiyle Adalet Bakanlığına dava açtı. Mahkumların avukatı, "İdam mahkumları her sabah 'O gün onların son günü olacak' korkusuyla uyanıyor" dedi.

Japonya'da idam mahkumlarından "habersiz infaz" davası

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, avukatları aracılığıyla dava açan iki mahkum, infaz edilecekleri tarihin önceden kendilerine bildirilmediğini belirterek, durumu "oldukça insanlık dışı" şeklinde nitelendirdi.

Mahkumların avukatı Ueda Yutaka, "İdam mahkumları her sabah 'O gün onların son günü olacak' korkusuyla uyanıyor." dedi.

Merkezi hükümetin "uygulamanın infaz öncesi mahkumların acı çekmemeleri için yapıldığı" görüşünü kabul etmediklerini belirten Ueda, "denizaşırı ülkelerde mahkumlara, hayatlarının sonunu düşünmeleri ve buna ruhsal olarak hazırlanmaları için süre verildiğini" söyledi.

Osaka Bölge Mahkemesinde, Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davada adı açıklanmayan mahkumlar, 22 milyon yenlik (193 bin dolar) tazminat talep ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarının, bu durumun mahkumların ruhsal sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle uygulamayı değiştirmesi için Japonya hükümetine baskı yaptığı kaydedildi.

100'DEN FAZLA İDAM MAHKUMU BULUNUYOR

İdam cezasının asılarak gerçekleştirildiği Japonya'da 100'den fazla idam mahkumunun bulunduğu biliniyor.

Öte yandan, NHK, Adalet Bakanlığının, aleyhine açılan davaya ilişkin "gereğine uygun şekilde cevap verileceğini" bildirdiğini aktardı.

Singapur’da 69 IQ’ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındıSingapur’da 69 IQ’ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
IQ seviyesi düşük çıktı idamından vazgeçildiIQ seviyesi düşük çıktı idamından vazgeçildi
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

CHP'den Erdoğan'a TRT payı göndermesi: Biz söyledik diye çekinme

CHP'den Erdoğan'a TRT payı göndermesi: Biz söyledik diye çekinme

Konya'da deprem

Konya'da deprem

İngiltere'den Sinovac hamlesi! Listeye giriyor

İngiltere'den Sinovac hamlesi! Listeye giriyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.