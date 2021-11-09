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Singapur’da 69 IQ’ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı

09.11.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da zihinsel engelli olarak kabul edilen 69 IQ seviyesine sahip olan Nagaenthran Dharmalingam isimli uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı. Dava, Nagaenthran'ın aklı başında olmadığı gerekçesiyle temyiz mahkemesinde yeniden görülecek.

Singapur’da 69 IQ’ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı

Singapur’da 2009 yılında uyluğuna bağlı yaklaşık 43 gram eroini Malezya'dan Singapur'a sokmaya çalışırken yakalanan Nagaenthran Dharmalingam isimli uyuşturucu kaçakçısının idam cezası, Malezyalı yetkililer ve insan hakları gruplarının girişimleri sonucu düşük IQ'su nedeniyle durduruldu. Mahkeme daha önce verdiği kararda Nagaenthran'ın aklı başında ve ne yaptığının farkında olduğuna hükmetse de, başka bir mahkeme bu kez Nagaenthran'ın sınırlı zihinsel kapasiteye sahip olduğuna karar vererek, çarşamba günkü idam cezasını askıya aldı. Dava, Nagaenthran'ın aklı başında olmadığı gerekçesiyle temyiz mahkemesinde yeniden görülecek.

IQ SEVİYESİ 69 ÇIKMIŞTI

Bir tıp uzmanı tarafından IQ testine sokulan Nagaenthran’ın IQ’su zihinsel engelli kabul edilen 69 seviyesinde çıkmıştı. Singapur hükümeti ise, Nagaenthran’ın "eylemlerinin doğasını açıkça anladığını ve yaptığının doğruluğunu veya yanlışlığını yargılama duygusunu kaybetmediğini" ifade etmişti.
Nagaenthran'ın avukatı M. Ravi yaptığı açıklamada, müvekkilinin mağdur olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Oyun oynandı. Operasyonunun kurbanı. Tedaviye ve yardıma ihtiyacı var" dedi.

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60 BİN KİŞİ DİLEKÇE İMZALAMIŞTI

Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca bir akıl hastasının infazının yasak olduğunu belirterek 60 bin kişi dilekçe imzalamış ve Devlet Başkanı Halimah Yacob’tan Nagaenthran’ı affetmesini istemişti.

Singapur dünyanın en katı uyuşturucu yasalarına sahip ülke olarak bilinirken, idam cezaları büyük ölçüde tartışmasız olarak kabul ediliyor.

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(İHA)

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