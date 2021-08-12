Japonya’da koltuk altı kıllarını popüler hale getiren Kaoru Kuroki toplumsal normları alt üst etti

Kaoru Kurok 21 Ocak 1965 yılında Japonya’da doğdu. Oldukça gelenekselci ve kurallarına bağlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi daha küçük yaşlarda başlayan Kuroki, eğitim aldığı devlet okulunu bırakarak sanat üzerine öğrenim görmeye başladı. Bu kararı aslında bir anda bütün hayatını değiştirdi. Rönesans Sanat Tarihi alanında eğitim gören Kaoru Kurok, yetişkin filmlere merak sardı ve bunları sanatsal açıdan değerlendirmeye başladı. Onun geliştirdiği yeni bakış açısı Japonya’da büyük bir merak uyandırdı. Ünlü yönetmen Toru Muranishi’nin filmlerinde yer almaya başlamasıyla birlikte sektöre giriş yaptı.

FEMİNİZM VE CİNSELLİK KONUŞMALARI MERAK UYANDIRDI

Muranishi'nin yetişkin filmlerinde oyuncular sahneye girmeden önce kendilerinden bahsediyordu. Kuroki’nin açılış konuşmalarındaki düzgün Japoncası, üst sınıfa ait olduğunu hissettiren üslubu insanların ilgisini çekti. Açılış konuşmasındaki tavırlarından ziyade Kuroki, koltuk altı kıllarını göstermekten çekinmemesiyle de ünlüydü. O dönemde istenemeyn tüylere karşı sert bir bakış açısı hakimdi. Kuroki, insanların söylemlerine aldırış etmeden toplumdaki bu algıyı değiştirdi ve bir anda yetişkin film oyuncusundan televizyon programlarına davet edilen bir feminist ünlüye dönüştü.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYATI SEÇTİ

Kuroki’yi destekleyenler kadar eleştirenler de vardı. Özellikle basında yer alan haberlerinin büyük bir bölümü cinsellikle alakalıydı. 1994 yılında intihar ettiğinin iddia edilmesi üzerine oyunculuk kariyerine son vererek emekli olmayı seçti.



