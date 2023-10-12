Jason Momoa Amber Heard'e zorbalık yapmış! Elon Musk'tan tehdit mektubu

Johnny Depp’e kaybettiği davanın ardından prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Amber Heard'ün yüzü sette de gülmedi. Variety'nin haberine göre, filmin başrol oyuncusu Jason Momoa, Mera karakterini canlandıran Heard'ü filmde istemedi.

Heard'ün terapistinin notlarında "Jason Momoa beni filmde istemedi. Sarhoştu. Sete geç geliyordu. Johnny Depp gibi giyiniyordu. Onun gibi yüzük de takmıştı" ifadeleri yer alıyor.

Heard, filmin yönetmeni James Wan'ın da kendisine "sesini yükselttiğini" ve Aquaman ile ilgili hiçbir paylaşım yapmaması gerektiğini söyledi. Notlarda Heard "Kimse sette benim selfie bile çekilmiyordu" dedi.

Filmin yapım şirketi DC, Heard'ün notlarında yer alan ifadeleri yalanladı. Heard, karalama davası esnasında Aquaman 2 filmiyle ilgili "Bu bu filmde oynayabilmek için çok savaştım. Filmde olmamı istemediler" demişti.

Variety'nin haberine göre, Warner Bros. 2018 yılında çekilen ilk filmden sonra Heard'ü zaten seriden çıkarmayı düşünüyordu. Bu karar, karalama davasından çok daha öncesine dayanıyor. Yapım şirketi, Heard ile Momoa'nın kimyalarının tutmadığını ve bu nedenle Heard'ü filmde istemediklerini açıklamıştı.

ESKİ AŞKI ARAYA GİRDİ

Heard'ün filmden çıkarılmamasını sağlayan kişi ise oyuncunun eski sevgilisi Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk oldu.Musk mektupta oyuncunun filme dahil edilmemesi halinde "ortalığı yakıp yıkacağını" söylüyor.



