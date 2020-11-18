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Jason Statham, Vin Diesel ve Dwayne Johnson’ın gerisinde kaldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hollywood’un en çok hasılat yapan filmlerin birçoğunda yer alan aktörlerin kel olduğu daha önce ilgilinizi çekti mi? Jason Statham'dan Vin Diesel’e en çok izlenen filmlerin başrolünde kel aktörler boy gösteriyor.

Jason Statham, Vin Diesel ve Dwayne Johnson’ın gerisinde kaldı

Hollywood’un en çok hasılat yapan filmlerin başrolünde kel aktörlerin yer aldığı daha önce dikkatinizi çekmediyse artık çekecek. Jason Statham'dan Dwayne Johnson’a pek çok kel aktör, Hollywood filmlerinin en çok hasılat yapan filmlerinin yıldızı olarak ön plana çıktı. Hem kel hem de zengin olan aktörlerin yer aldığı listenin zirvesinde ise sevilen aktör Samuel L. Jackson yer aldı.

JASON STATHAM GERİDE KALDI

The Numbers, Instagram hesabı statspanda, kel aktörlerin filmlerinin kazancına göre sıralayan bir grafik oluşturdu. Grafiğin, aktörlerin kel kaldıktan sonra yapılan filmlerle sınırlı olmadığı unutulmamalıdır.

Grafikten de görebileceğiniz gibi, Samuel L. Jackson'ın filmleri, Star Wars ve Marvel Cinematic Universe gibi popüler serilerdeki rolleri ile gişe toplamını şaşırtıcı bir şekilde 27.5 milyar dolara çıkararak en çok parayı elde etti. İkinci sırada, "Fast and Furious", "Jumanji" filmleri ve "Moana" daki rolleri sayesinde gişe hasılatı 12,2 milyar dolar olan Dwayne Johnson var.

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Jason Statham, Hızlı ve Öfkeli serisinde birlikte rol aldığı iki meslektaşı Dwayne Johnson ve Vin Diesel’in gerisinde kaldı.

EN ÇOK KAZANDIRAN KEL AKTÖRLER

10 Ben Kingsley
9 Ving Rhames
8 Patrick Stewart
7 Jason Statham
6 Tyrese Gibson
5 Bruce Willis
4 Stanley Tucci
3 Vin Diesel
2 Dwayne Johnson
1 Samuel L. Jackson

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