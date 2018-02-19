Jennifer Aniston ile Justin Theroux'nun hiç evlenmedi mi?

ABD'nin magazin sitesi TMZ.com'un haberine göre; 2015 yılında California'da bir malikanede düzenlenen düğün töreniyle evlendikleri duyurulan Justin Theroux-Jennifer Aniston çiftinin, eyaletin hiçbir yerinde evlendiklerine dair resmi bir kayıt bulunmuyor.

RESMİ KAYIT BULUNAMIYOR

176 milyon dolar servete sahip Aniston'ın, küçük bir servete sahip Theroux ile resmi kayıtlarda evli görünmek istemediği iddia ediliyor.

Brad Pitt yüzünden ayrıldıkları iddia edilen ünlü çift, aslında hiç evlenmedikleri haberleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.