Jennifer Lawrence'dan flaş karar!

Diğer taraftan Lawrence’ın sözcüsü, şu anda hazırlık aşamasında bulunan sinema projelerinden birisi hazır olduğunda ünlü yıldızın işine geri dönebileceğini söyledi fakat tarih vermedi.

Yolsuzlukla mücadele için çalışan ve kar amacı gütmeyen “Represent.Us” isimli kuruluşun temsilcisi olduğunu belirten Lawrence,” Gelecek yıl sinemaya ara vereceğim ve gençlerin yerel düzeyde siyasete katılması için çalışacağım. Bunun için illa partizan olmak gerekli değil. Sadece yolsuzlukla mücadele edecek ve onun önlenmesine katkı sağlayacak yasaların çıkarılması için harekete geçeceğim” ifadelerini kullanarak, ABD demokrasinin düzelmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

27 yaşındaki oyuncu, kararına gerekçe olarak, politika ve aktivizme daha fazla zaman ayırmak istemesini gösterdi.

“Umut Işığım” isimli filmindeki rolüyle 2013 yılında Oscar ödülü kazanan Jennifer Lawrence, Entartainment Weekly isimli internet sitesine verdiği röportajda, 2018 ve 2019 yılında herhangi bir filmde rol almak istemediğini duyurdu.

IMDB’ye göre, Lawrence’ın içinde yer alacağı açıklanan ve şu anda geliştirilmekte olan, Adam McKay filmi “Bad Blood”, Luca Guadagnino filmi “Burial Rites”, biyografik film “Marita”, Zelda Fitzgerald’ın hayat hikayesinden uyarlanan “Zelda” ve 3 film projesi daha var.

Geçen yıl Mother! ile sinemaseverlerin karşısında çıkan Lawrence, gelecek ay Red Sparrow isimli ajan filminde, sonbaharda ise Dark Phoenix adlı filmde beyaz perdede izleyici ile buluşacak.

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