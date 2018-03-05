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Jennifer Lawrence Oscar'da alkolü fazla kaçırınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Oscar töreninde aşırı neşeli haliyle dikkat çeken Jennifer Lawrence'ın alkolü fazla kaçırdığı iddia edildi. Lawrence tören başlamadan önce yerine geçmek için koltukların üzerinden atladı

Jennifer Lawrence Oscar'da alkolü fazla kaçırınca...

ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence bu yıl Oscar Ödülleri’ne kazandıklarıyla değil, davranışlarıyla damga vurdu.

Önce kırmızı halıda aşırı enerjik haliyle dikkat çeken Lawrence, diğer ünlülere aldırmadan ilginç pozlar verdi.

Salona girdiğinde karşılaştığı herkesle sohbet eden 27 yaşındaki oyuncu, Steven Spielberg, Woody Harrelson, Christopher Plummer ve Meryl Streep’e özel ilgi gösterdi.

Tören başlamadan önce yerine geçmek isteyen güzel oyuncu, koltukların arasından geçmeye üşenince çözümü de farklı yoldan buldu. İçkiyi fazla kaçırdığı iddia edilen Lawrence, elinde kadehiyle koltukların üzerinden atlayarak yerine geçti.

Red Sparrow filmi vizyona giren Lawrence, geçtiğimiz günlerdeki galaya alkollü gittiğini itiraf etmişti.

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