Jennifer Lawrence: Röntgenci gibiyim!

Birçok ünlünün aksine sosyal medya hesabı bulunmayan Jennifer Lawrence, “Sebepsiz yere kendimi orada göstermek istemem” dedi.

InStyle dergisine konuşan Hollywood yıldızının açıklamaları şöyle:

Stilinizi hangi sözlerle tanımlarsınız?

Davasını henüz kazanmış, 90’lı yılların seks işçisi... Yani 90’ların biraz androjen ama asil stilini beğeniyorum. İkisini karıştırmayı seviyorum. Ömrümün çoğunu dış görünüşümün nasıl olduğu hakkında endişelenmeden geçirdiğim için şanslıyım.

Ne zaman makyaj yapmaya başladınız?

Ortaokuldayken bu durum eğlenceli bir hal almaya başladı. Donmuş dudaklar ve parlayan farlar sürerdim. Eyeliner’a izin verilmiyordu, bu nedenle rimeli bol kullanıyordum. Tıpkı rakunlar gibi görünüyordum! Bu modayı geri getireceğim.

Kendinizi ne zaman güzel hissedersiniz?

En disiplinli olduğum an, kendimi en güzel hissettiğim andır. Mesela eğer gerçekten isteyerek spora gidiyorsam... Salonda koşuyorsam, hem güzel hem de güçlü hissediyorum.

Toplumun dayattığı güzellik standartlarına karşı ciddi bir duruşunuz var. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz?