Jennifer Lawrence’tan öpüşme sahnesi itirafı! Ekran önündeki en kötü öpüşmesini böyle taklit etti

Suzanne Collins'in çok satan kitap serisinden uyarlanan "Açlık Oyunları" filmlerinde "Katniss Everdeen” karakterine hayat veren Jennifer Lawrence şimdilerde romantik komedisi No Hard Feelings'in

Heyecanını yaşıyor. Amelia Dimoldenberg’in sunduğu “Chicken Stop Dates” isimli YouTube programına konuk olan Lawrence ilginç açıklamalarda bulundu. Güzel yıldız daha öncesinde rol aldığı projelerdeki en kötü öpüşme sahnesini canlandırdı.

“ÇOK FAZLA TÜKÜRÜK VARDI”

Özel hayatına ve yeni projelerine dair açıklamalarda bulunan Lawrence’e ekran önündeki en kötü öpüşme sahnesi soruldu. Soruya önce kaçamak cevap vermeye çalışan Lawrence, “Söylemek istemiyorum ama bir tane var. Çok fazla tükürük vardı” diyerek dudaklarını açıp kapatmaya ve büzmeye başladı.