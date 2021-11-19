Jennifer Lopez ve Owen Wilson’un başrollerini paylaştığı “Marry Me” filminden ilk fragman geldi

Bobby Crosby'e ait bir çizgi romanda uyarlanan filmin senaryosu John Rogers ve Harper Dill işbirliğinden doğdu. Filmde Jennifer Lopez ve Owen Wilson yanı sıra ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacak olan Maluma da yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğundan birçok dizinin çekimini üstlenen Kat Coiro oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Utkarsh Ambudkar, Sarah Silverman, John Bradley, Chloe Coleman gibi isimler bulunuyor.

Sevgililer Günü’ne özel olarak vizyona girmesi planlanan film diğerlerinden farklı olarak müzikal öğelerle bezendi. Filmde Jennifer Lopez ve Maluma’nın şarkılarına sıklıkla yer verildi.

MARRY ME FİLMİ KONUSU

Kat ve kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Bastian (Maluma) büyük bir konserde, hayranlarının gözü önünde evleneceklerdir. Ancak sahneye çıkmadan hemen önce aldatıldığını öğrenen Kat, ani bir kararla seyiricler arasından biriyle evlenmeye karar verir. Seçtiği isim ''Evlen Benimle'' yazılı br pankart tutan ve Owen Wilson'ın canlandırdığı Charlie Gilbert olur. Charlie ise, tamamen kızının zoruyla konsere gelmiş, lisede matematik öğretmeni olan bekar bir babadır. Birbirlerini hiç tanımadan evlenen pop yıldızı Kat ve matematik öğretmeni Charlie arasında beklenmedik bir aşk doğar. Peki tamamen ayrı dünyaların insanı olan bu ikili, ortak bir yaşamı devam ettirebilecek midir?



