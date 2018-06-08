Jess Molho'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Eşi Zeynep Molho'yla geldikleri Vadistanbul AVM’de erkek giyim markası Bisse’den takım elbise alışverişi yapan Jess Molho, alışveriş sonrasında Vadi Kordon’da bulunan Plus Kitchen Restaurant'a giriş yaparken objektiflere yansıdı. Yeni sezon çalışmalarının sürdüğünü dile getiren sunucu, 'O Ses Türkiye' yarışmasında sunuculuk yapmaya devam edeceğini söyledi. JESS MOLHO KİMDİR? Jess Molho, 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Jess'alyan, kendisi ise çifte vatandaştır. İtalyan Musevisi olan Jess Molho yahudidir. Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde de Yüksek Lisansını yaptı. 1994 Yılından itibaren de TV sunuculuğu yapmaktadır. Bir çok program, yarışma vb etkinliklerde sunuculuk yaptı. Üniversitede okurken Number One TV'de VJ'lik yapıp, gençlik programları hazırladı. 989 bölüm "Yemek Bahane" isimli sabah programını başarısından sonra "Kabul Günü" isimli sabah programına başladı.

Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. 2004 - 2011 yılları arasında "Sihirli Annem" adlı dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Defne Joy Foster, Suat Sungur, Zuhal Topal ile birlikte oynadı. Star TV ekranlarında yayınlanan jüriliğini Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise'nin yaptığı "O Ses Çocuklar" yarışmasının sunuculuğunu yaptı. 2007 yılında "Oryantal Star" yarışma programını Ebru Akel ile birlikte sundu. 2007 yılı içinde düzenlenen ve Star TV'de yayınlanan, Jüri üyeleri; Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde Furkan Kızılay (Havuç), Cengiz Küçükayvaz, şarkıcı Tarık Mengüç, manken ve sunucu Buket Saygı, oyuncu Arzu Yanardağ, manken Noella, dansçı Zümre, şarkıcı Seda Üren ve manken Tuğba Özay ile yarıştı. Furkan Kızılay'ın birinci olduğu yarışmada Jess Molho ikinci olmuştur. 2008 yılında "Prenses Perfinya" adlı dizide oynadı. 2009 yılında Kanaltürk ekranlarında "Jess'le Hepsi 1 İnci" adlı programı sundu.