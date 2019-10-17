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Jessica Henwick, The Matrix 4 kadrosuna katıldı

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SİNEMA TV  | 17.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Iron Fist dizisinde Colleen Wing'i canlandıran Jessica Henwick, The Matrix 4 filminde başrol olmaya çok yakın.

Jessica Henwick, The Matrix 4 kadrosuna katıldı

Merakla beklenen The Matrix 4 kadrosu her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Warner Bros. son günlerde yıldızı parlayan genç oyuncu Jessica Henwick ile görüşmelere başladı. Iron Fist dizisinde Colleen Wing karakteriyle tanınan genç isim, eğer el sıkışılırsa The Matrix 4 kadrosunun başrollerinden biri olacak. Ayrıca Jada Pinkett Smith'in de filme dahil olması için görüşmeler devam ediyor, ancak henüz bir anlaşma sağlanmadı. 27 yaşındaki Doğu Asya kökenli İngiliz oyuncu, kaynaklara göre The Matrix 4 ekibinin bir parçası olmaya çok yakın.

Matrix-4-Cast-Jessica-Henwick

Eski Matrix oyuncusu Jada Pinkett-Smith’in de Niobe rolüyle ekibe dönebileceği hakkında da güçlü söylentiler var. The Matrix 4'un oyuncu kadrosunda yer almaları için son olarak John Wick ile büyük bir çıkış yakalayan ve Neo karakteriyle tanıdığımız yıldız oyuncu Keanu Reeves, orijinal üçlemede Trinity olarak karşımıza çıkan Carrie Anne Moss, Yahya Abdul Mateen, How I Met Your Mother dizisiyle hafızalara kazınan Neil Patrick Harris ile anlaşma yapıldı.

Henüz ön hazırlık aşamasında olan The Matrix 4'un ne zaman vizyona gireceği henüz belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Iron Fist Jessica Henwick The Matrix 4

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