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Jet Sosyete dizisinde Avrupa Yakası sürprizi!

DİZİ HABERLERİ  | 19.11.2018 21:02 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı 'Jet Sosyete' dizisinin Star'da başladığı ekran macerası bu sezon TV8'de sürüyor. Jet Sosyete'nin yeni bölümüne Avrupa Yakasın'da yönetmen Sıtkı karakterini canlandıran Özden Özgürdal konuk olacak.

Jet Sosyete dizisinde Avrupa Yakası sürprizi!

Kadrosu Çağlar Çorumlu, Hasibe Eren, Derya Karadaş, Sarp Apak ve Cengiz Bozkurt gibi sevilen isimlerden oluşan dizi, ünlü konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Hakan Algül'ün yönettiği diziye son olarak Özden Özgürdal konuk oyuncu oldu.

Televizyon tarihinin en özel komedi dizileri arasında yer alan Avrupa Yakası'nda yönetmen Sıtkı karakteriyle sempati toplayan Özden Özgürdal, yıllar sonra bu kez Jet Sosyete'de yeniden Gülse Birsel'le bir araya geldi.

Son dönemde eşi Ayşe Erbulak ile kurdukları Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nin çalışmalarıyla ilgilenen Özgürdal “Gülse Birsel istediğinde akan sular durur. Büyük bir mutluluk ve heyecanla kendimi bir anda sette buldum. Özlemişim“ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Avrupa Yakası Gülse Birsel Özden Özgürdal

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