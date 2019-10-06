MAGAZİN

Jet Sosyete'nin Gizem'i, Şeyma Subaşı'yı ti'ye aldı

DİZİ HABERLERİ  | 06.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Merakla beklenen dizi Jet Sosyete'nin yeni sezonundan bir fragman daha geldi. Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem karakterinin Şeyma Subaşı'na gönderme yapması ise olay oldu.

Jet Sosyete'nin Gizem'i, Şeyma Subaşı'yı ti'ye aldı

Yeni sezonuna internet platformunda devam eden Gülse Birsel’in dizisi Jet Sosyete’den yeni fragman geldi. İlk kitabı “Sadece Şeyma” ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’na da dizide gönderme yapıldı.

Üçüncü sezonunda yayın hayatına internet platformunda devam edecek olan Jet Sosyete güldürmeye devam ediyor. Gülse Birsel’in yaratıcı kaleminden çıkan sevilen dizi, bu hafta Şeyma Subaşı’na yaptığı göndermeyle olay oldu.

gizem-kitap

GİZEM’İN YAZARLIK MACERASI

Dizinin yeni bölümünde Gizem yazar olur ve “Basit Gizem” adıyla bir kitap çıkarıyor. Gizem’in “Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü sen avokado değilsin” şeklindeki göndermesi ise akıllara direkt Şeyma Subaşı’yı getirdi.

Şeyma Subaşı’nın “Sadece Şeyma” isimli kitabındaki “Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin” sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

USTA OYUNCULAR KADRODA

Jet Sosyete’nin merakla beklenen yeni sezonuna ise iki yeni oyuncu dahil oldu. İlk bölümü 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak dizinin kadrosunaH Özkan uğur ve Mahir İpek de katıldı.

JET SOSYETE NE ZAMAN?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren gibi isimlerin paylaştığı Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Üçüncü sezon bölümleri ise 50 dakika olacak.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'dan şok karar!Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'dan şok karar!
Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok! Tunç'a ne oldu? Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok! Tunç'a ne oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Jet Sosyete gizem jet sosyete yeni sezon tarihi Gülse Birsel Şeyma Subaşı

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yasak Elma'ya damga vuran öpüşme sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran öpüşme sahnesi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan ve Yılmaz boşanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'dan şok karar!

Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'un oğlu Tunç'a ne oldu?

Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok! Tunç'a ne oldu?

Kardeş Çocukları ekrana böyle veda ediyor! Kardeş Çocukları final bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekrana böyle veda ediyor!

Kadın'da Sarp'a ne oldu? Arif'in büyük pişmanlığı "Sarp için dua ediyorum" Kadın 66. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Kadın'dan duygusal fragman! Sarp'a ne oldu?

Aşk Ağlatır'da Ada ve Yusuf'un gözyaşları! 'İyi ki çıktın karşıma' Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Aşk Ağlatır'da Ada ve Yusuf'un gözyaşları!

Sevgili Geçmiş ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanı

İddialı dizinin yayın tarihi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.