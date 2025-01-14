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Jim Carrey'den yıllar sonra itiraf! Grinch'i yeniden canlandırmak istediğini açıkladı: Tek şartı varmış...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.01.2025 17:20
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Jim Carrey'e yakın zamanda ComicBook.com tarafından, sevdiği film kariyerinden tekrar oynama fırsatını çok isteyeceği bir karakter olup olmadığı soruldu. Dünyaca ünlü oyuncu "How the Grinch Stole Christmas" filminin baş karakteri olan Grinch'i yeniden canlandırmak istediğini söyledi. Ancak ünlü oyuncunun bu seferki şartı hareket yakalama yoluyla yapılması.

Jim Carrey'den yıllar sonra itiraf! Grinch'i yeniden canlandırmak istediğini açıkladı: Tek şartı varmış...

Kanada'nın Ontario eyaletinden olan 62 yaşındaki oyuncu, Hollywood'daki kariyeri boyunca pek çok farklı işte yer aldı ve ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Yakın zamanda ComicBook.com tarafından sorulara cevap veren Carrey, "How the Grinch Stole Christmas" filminin baş karakteri olan Grinch'i yeniden canladırmak istediğini dile getirdi.

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Film boyunca sadece makyaj esnasında zorlandığını dile getiren Carrey, "İşin aslı, o gün bunu bir ton makyajla yapıyorum ve neredeyse nefes alamıyorum. Son derece ızdırap verici bir süreçti. Keşke Grinch'i çözebilirsek...Şimdi, hareket yakalama ve bunun gibi şeyler sayesinde, başka şeyler yapmakta özgür olabilirim. Bu dünyada her şey mümkün" dedi.

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Carrey, Ron Howard'ın 2000 Noel destanı "How the Grinch Stole Christmas" filminde baş karakteri canlandırdı. Bu film, Dr. Seuss'un 1957 tarihli aynı adlı çocuk kitabından uyarlanmıştı. Film karışık eleştiriler aldı ancak dünya çapında 346 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. Carrey'nin "Grinch" filmi, 2000'in yurtiçinde en çok hasılat yapan filmi ve küresel olarak 2000'in altıncı en çok hasılat yapan filmi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Jim Carrey
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