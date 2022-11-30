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Jim Carrey, Twitter'a veda eden ünlüler kervanına katıldı

30.11.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıklayan Jim Carrey, son olarak Twitter’ı da bırakma kararı aldı. Kariyerinde birçok başarılı yapıma imza atarak Hollywood ikonları arasına giren komedyen ve oyuncu Jim Carrey, Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ı bıraktığını duyurdu.

Jim Carrey, Twitter'a veda eden ünlüler kervanına katıldı

Elon Musk’ın Twitter'ı satın almasının ardından pek çok ünlü isim hesaplarını sildiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıklayan Jim Carrey de Twitter’ı terk eden isimler arasına katıldı.

Carrey yaptığı açıklamada “Twitter’dan ayrılıyorum ama arkadaşım Jimmy Hayward ile yaptığım kısa animasyonu paylaşmak istedim” dedi. Oyuncu, Twitter hesabını silme nedeni olarak direkt Elon Musk'ı işaret etmese de bu hamlesinin altında Musk'ın etkisi olduğu düşünülüyor.

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"EMEKLİ OLUYORUM"

Carrey, katıldığı bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” demişti. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulunmuştu.

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