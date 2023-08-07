Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'in müstehcen görüntüleri internete sızdırılmıştı! O kadınlardan biri konuştu... “Kolayca manipüle ediliyordu”

    Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'in müstehcen görüntüleri internete sızdırılmıştı! O kadınlardan biri konuştu... “Kolayca manipüle ediliyordu”

    07.08.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD Başkanı Joe Biden’in adı skandallardan bir türlü ayrılmayan oğlu Hunter Biden yine gündeme gelmeyi başardı. Dizüstü bilgisayarından müstehcen görüntüler ile yazışmalar ve belgelere çıkan Hunter Biden’in birliktelik yaşadığı kadınlarından biri ismini gizleyerek Amerikan basınının ilgisini çeken açıklamalarda bulundu.

    ABD Başkanı Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in ismi uyuşturucu kullanımından, yaşadığı birlikteliklere ve partilere kadar pek çok skandala karıştı. Hunter Biden’ın olduğu iddia edilen veriler arasında yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Hunter Biden’in birliktelik yaşadığı iddia edilen kadınlarından biri New York Post’a özel açıklamalarda bulundu.

    SERT İFADELER KULLANDI

    1

    Güvenlik nedeniyle gerçek ismini gizleyerek Kenndy takma adını kullanan bir kadın 2018-2019 tarihleri arasında Hunter Biden ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Hunter Biden’in kolay bir şekilde manipüle edilebildiğini ifade eden Kenndy, “İlişkimiz boyunca ondan 20 bin dolar aldım. Sürükleyip yönlendirebildiğim bir köpek yavrusu gibiydi. Onu yönlendirdim ve onunla yürüyen bir bankamatik gibi oynadım. Onu cinsel ilişkiye girmeden bile yönlendirebildim çünkü güzel ve akıllıyım. Bundan faydalandım” dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

    Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

    Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

     Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

    Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

     Ülkede orman yangınları sürerken vali dans etti

    Ülkede orman yangınları sürerken vali dans etti


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yol kenarında tuvaletini yaparken kabusu yaşadı! Uçurumdan düştüYol kenarında tuvaletini yaparken kabusu yaşadı! Uçurumdan düştü
    10 yıldır kayıp olan eşini tesadüfen gördü! Dilencilik yaparken buldu10 yıldır kayıp olan eşini tesadüfen gördü! Dilencilik yaparken buldu
    7 Ağustos Pazartesi: TV yayın akışı...7 Ağustos Pazartesi: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    Hunter Biden

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

    20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

    Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

    Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

    Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

    Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

    Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

    Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Günün Videosu

    Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
    Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.