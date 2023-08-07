Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'in müstehcen görüntüleri internete sızdırılmıştı! O kadınlardan biri konuştu... “Kolayca manipüle ediliyordu”

ABD Başkanı Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in ismi uyuşturucu kullanımından, yaşadığı birlikteliklere ve partilere kadar pek çok skandala karıştı. Hunter Biden’ın olduğu iddia edilen veriler arasında yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Hunter Biden’in birliktelik yaşadığı iddia edilen kadınlarından biri New York Post’a özel açıklamalarda bulundu.

SERT İFADELER KULLANDI

Güvenlik nedeniyle gerçek ismini gizleyerek Kenndy takma adını kullanan bir kadın 2018-2019 tarihleri arasında Hunter Biden ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Hunter Biden’in kolay bir şekilde manipüle edilebildiğini ifade eden Kenndy, “İlişkimiz boyunca ondan 20 bin dolar aldım. Sürükleyip yönlendirebildiğim bir köpek yavrusu gibiydi. Onu yönlendirdim ve onunla yürüyen bir bankamatik gibi oynadım. Onu cinsel ilişkiye girmeden bile yönlendirebildim çünkü güzel ve akıllıyım. Bundan faydalandım” dedi.



