Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı! Uyuşturucu, silah...

Daha önce de bazı skandallarla gündeme gelen oğul Biden, şimdi de ruhsatsız silah ve uyuşturuculu bir video ile gündeme geldi. 2018 yılında Hunter Biden tarafından çekildiği belirtilen videonun, silahlanma karşıtı olan Başkan Biden'ı zora sokacağı belirtildi...

SEKS İŞÇİSİ, RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU...

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın medyaya yansıyan görüntüleri skandala neden oldu. Hunter Biden, 2018 yılı ekim ayında kendi çektiği videoda, bir seks işçisiyle birlikte elinde silahla ve odada uyuşturucuyla bulunurken görülüyor.

GÖRÜNTÜLER OTEL ODASINDAN

52 yaşındaki Hunter Biden'ın görüntülerinin bir otel odasında çekildiği belirtildi. Videoda Biden'ın elindeki tabancanın kayıt dışı olduğu iddia edildi. Görüntülerinin bir bölümünde oğul Biden'ın, elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti.

İLK VUKUATI DEĞİL

Oğul Biden aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı. Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patladı. Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.

ÖLEN KARDEŞİNİN EŞİYLE BİRLİKTE OLMUŞTU

Hunter Biden'ın, ağabeyi kanserden öldükten sonra eşiyle ilişkin yaşadığı da ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.

