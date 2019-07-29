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John Travolta’lı The Fanatic’ten fragman!

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SİNEMA TV  | 29.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Deneyimli aktör John Travolta’nın takipçi bir sapığı canlandırdığı The Fanatic’ten fragman yayınlandı.

John Travolta’lı The Fanatic’ten fragman!

Karizmatik rollerde görmeye alıştığımız John Travolta, bu sefer izleyicleri şaşırtmaya hazırlanıyor. Usta aktörün takipçi bir sapığı canlandırığı 'The Fanatic' filminden, gerilim dozu yüksek bir fragman paylaşıldı. Çiçekli gömleği ve ilginç imajıyla rahatsız edici görünen John Travolta, Moose isimli bir stalker’a hayat veriyor.

The Fanatic filminin konusu ise şöyle: Moose, Hunter Dunbar isimli ünlü bir yıldızın büyük hayranıdır. Moose, Dunbar’ın imzasını almak istiyordur. Ancak bunu kesinlikle başamayınca sinirlenmeye ve bunu takıntı haline getirmeye başlar. Bu durum onu Dunbar’ı gizlice takip etmeye iter. Takip işi, yalnızca peşinden gitmekle sınırlı kalmaz, Moose oyuncunun evine girer ve ardından da hayatını mahvetme aşamasına geçer. Artık Dunbar büyük tehlike altındadır.

Gerilim türündeki filmin hikayesi, yönetmen Fred Durst’ın gerçek yaşam deneyimlerine dayanıyor. Yönetmeni, Limp Bizkit grubunun vokalist üyesi olarak tanıyoruz. Durst, daha önce de The Education of Charlie Banks ve The Longshots isimli filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti. Filmin oyuncu kadrosunda Travolta’nın yanı sıra Nikita dizisinden tanıdığımız Devon Sawa, Ana Golja, Jacob Grodnik, James Paxton gibi isimler yer alıyor.

The Fanatic filminin 30 Ağustos tarihinde yurt dışındaki izleyicileriyle buluşması beklenirken, filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.


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Anahtar Kelimeler:
John Travolta The Fanatic Limp Bizkit

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