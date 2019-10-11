MAGAZİN

Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk'ın yazışmaları yayınlansın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Olaylı şekilde boşanan oyuncu çift Johnny Depp ile Amber Heard'ın arasında sular durulmuyor. Eski eşine, şiddete uğradığını söyleyerek ‘Kurgu iddialarla itibarını zedelediği’ gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açan Depp, Elon Musk'ın da davaya dahil olmasını istedi.

Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk'ın yazışmaları yayınlansın

Johnny Depp, hakaret ve şiddet olayının yaşandığı gece çiftin evinde bulunduğu belirtilen Musk’ın, Heard ile olan yazışma ve telefon dökümlerini mahkemeye sunmasını talep etti.

Johnny Depp, kendisiyle boşandıktan sonra Musk ile ilişkiye başlayan Heard’ın, evlilikleri sırasında kendisini Musk ile aldattığını iddia etmişti. Çok konuşulan boşanma davası sonunda Deep'in avukatı Laura Wasser ile Head'in avukatı Samantha Spector taraflar adına 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşması yaptı.

Boşandıktan sonra Elon Musk ile ilişki yaşamaya başlayan Amber Heard ve Elon Musk, ilişkileri boyunca iki kez ayrılmıştı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Amber Heard ile olan ilk ayrılıkları sonrası “Ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” demişti.

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
Reklam için mi? 'Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor'Reklam için mi? 'Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor'
'Verilecek her türlü göreve en başa yazın beni...''Verilecek her türlü göreve en başa yazın beni...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Johnny Depp Elon Musk Amber Heard

En Çok Okunan Haberler

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

İran tankerini iki füzeyle vurdular!

İran tankerini iki füzeyle vurdular!

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'dan Barış Pınarı Harekatı kararı

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

Bergüzar Korel'e koruma kararı

Daha fazla dayamadı! Ablasıyla ilgili flaş karar

Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz aşk mı yaşıyor? İşte tüm detaylar

Reklam için mi? 'Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor'

Demet Akalın'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı!

'Verilecek her türlü göreve en başa yazın beni...'

Cengiz Semercioğlu'dan olay iddia! 'Bergüzar Korel'in ablası bir kadınla evli'

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle dikkat çekti

Klozet pozuyla gündem olan oyuncu makyajsız bambaşka biri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.