Johnny Depp ile Amber Heard hayranlarının savaşı kızıştı! İmza sayısı 2 milyona ulaşmak üzere

Amber Heard, Johnny Depp çiftinin olaylı boşanmasının yankıları bir türlü bitmiyor. Johnny Depp’den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanan Amber Heard’ün yalan söylediğini düşünen aktörün hayranları boş durmadı. Johnny Depp’in önce Disney’den sonrasında Fantastik Canavarlar serisinden kovulması, internetteki imza savaşlarını daha da tetikledi.

Amber Heard, DC’nin yüzünü güldüren Aquman serisinde başrollerden biri olan Mera karakterini canlandırıyor. Aquman filmi gişede 1,1 milyar dolarlık hasılat elde ederek DC’nin en çok kazandıran filmi oldu. Johnny Depp hayranları başlattıkları kampanyada, Amber Heard’ün seriden kovulmasını talep ediyor. Amber Heard’ün Aquaman 2’de rol alması durumunda filmi boykot edeceklerini söyleyen Johnny Depp hayranlarının imza sayısı 1 milyon 800 bine ulaşmış durumda.

"KARŞI KAMPANYA YAPMAK İÇİN PARA ALIYORLAR"

Amber Heard, kendisine karşı yapılan kampanyalar için “kampanyaları düzenleyenler para karşılığında yapıyorlar” diyerek bunların arkasında eski eşi Johnny Depp’in olduğunu ima eden açıklamalarda bulunmuştu.

Warner Bros cephesi konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Muhtemelen Amber Heard’e karşı yapılan imza kampanyasını görmezden gelerek oyuncuyu kadroda tutmaya devam edecek.



