Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Johnny Depp ile Amber Heard hayranlarının savaşı kızıştı! İmza sayısı 2 milyona ulaşmak üzere

Johnny Depp ile Amber Heard hayranlarının savaşı kızıştı! İmza sayısı 2 milyona ulaşmak üzere

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Johnny Depp ile Amber Heard hayranlarının savaşı kızıştı! İmza sayısı 2 milyona ulaşmak üzere

Johnny Depp ile Amber Heard’ün olaylı boşanması hayranlarını da harekete geçirmişti. Johnny Depp’in Fantastik Canavarlar serisinden kovulmasına sinirlenen hayranları, Amber Heard’ün Aquaman 2’den kovulması için imza kampanyası başlatmıştı. O kampanyada imza sayısı bir milyon 800 bini aştı.

Amber Heard, Johnny Depp çiftinin olaylı boşanmasının yankıları bir türlü bitmiyor. Johnny Depp’den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanan Amber Heard’ün yalan söylediğini düşünen aktörün hayranları boş durmadı. Johnny Depp’in önce Disney’den sonrasında Fantastik Canavarlar serisinden kovulması, internetteki imza savaşlarını daha da tetikledi.

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Amber Heard, DC’nin yüzünü güldüren Aquman serisinde başrollerden biri olan Mera karakterini canlandırıyor. Aquman filmi gişede 1,1 milyar dolarlık hasılat elde ederek DC’nin en çok kazandıran filmi oldu. Johnny Depp hayranları başlattıkları kampanyada, Amber Heard’ün seriden kovulmasını talep ediyor. Amber Heard’ün Aquaman 2’de rol alması durumunda filmi boykot edeceklerini söyleyen Johnny Depp hayranlarının imza sayısı 1 milyon 800 bine ulaşmış durumda.

Ekran Alıntısı

"KARŞI KAMPANYA YAPMAK İÇİN PARA ALIYORLAR"

Amber Heard, kendisine karşı yapılan kampanyalar için “kampanyaları düzenleyenler para karşılığında yapıyorlar” diyerek bunların arkasında eski eşi Johnny Depp’in olduğunu ima eden açıklamalarda bulunmuştu.

The Walking Dead filminin müjdesini Negan verdiThe Walking Dead filminin müjdesini Negan verdi

Warner Bros cephesi konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Muhtemelen Amber Heard’e karşı yapılan imza kampanyasını görmezden gelerek oyuncuyu kadroda tutmaya devam edecek.

Hayranların fendi Disney’i yendi! Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyorHayranların fendi Disney’i yendi! Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Tahmin etmeniz mümkün değil!Tahmin etmeniz mümkün değil!
Dünyanın 8. harikası!Dünyanın 8. harikası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Heyecan dorukta: Ekip toplanıyor!

Heyecan dorukta: Ekip toplanıyor!

'Benden daha yakışıklı'

'Benden daha yakışıklı'

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Diğer Haberler

Tahmin etmeniz mümkün değil! En çok ölüm hangi Quentin Tarantino filminde yaşanmıştır?

Tahmin etmeniz mümkün değil!

The Walking Dead filminin müjdesini Negan verdi

The Walking Dead filminin müjdesini Negan verdi

Tom Cruise’un takıntılı halleri Görevimiz Tehlike 7 çekimlerini kabusa çevirdi

'Takıntılı Tom Cruise yüzünden çekimler kabusa döndü'

Zirvedeler! Denzel Washington 'antika hareketler yapmadı' demişti!

'Antika hareketler yapmadı'

Zack Snyder's Justice League yayın tarihi belli oldu

Orijinal versiyonu için tarih belli oldu

Matrix 4’ün sır gibi saklanan ismi bir paylaşımla ortaya çıktı

Matrix 4’ün sır gibi saklanan ismi bir paylaşımla ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.