Johnny Depp’in evine hırsız girdi

Johnny Depp'in Los Angeles şehrindeki Hollywood Hills bölgesinde yer alan evi soygun girişimine sahne oldu. Hırsızlık yapmak için eve giren kadın komşuların ihbarı üzerine yakalandı.

TMZ’nin haberine göre, evsiz olduğu düşünülen bir kadın Depp’in lüks malikanesine camı kırarak girdi. Evin alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte polisler eve ulaştı.

ALARM DEVREYE GİRDİ

Kaynaklara göre, hırsız, alarmın çalmasıyla korktu ve polisler eve ulaşmadan kaçtı. Ancak polisler hırsızı evin yakınlarında buldu. Kadının bir başka hırsızlık suçuyla bağlantısı olduğu tespit edildi.

Hırsızın, Depp’in evinden bir şey çalıp çalmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay esnasında Depp’in evde olmadığı öğrenildi.



