Julian Assange kimdir?: Cesur bir aktivist mi, insanların hayatını tehlikeye atan bir ilgi bağımlısı mı?

Assange, 2006'da gizli bilgi ve fotoğrafları yayımlayan WikiLeaks'i kurdu, 2010'da ABD askerlerinin Irak'ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntülerle dünya çapında manşete çıktı.

Julian Assange, onunla birlikte çalışanlar tarafından bilgisayar kodlarını kırmada üstün yeteneğinin yanı sıra "etkileyici, azimli ve çok zeki bir kişi" olarak tanımlanıyor.

Assange, destekçilerine göre gerçeğin peşinde olan cesur bir aktivist. Onu eleştirenlere göreyse, hassas bilgileri kamunun gözü önüne sererek insanların hayatını tehlikeye atan bir ilgi bağımlısı.

Yaklaşık yedi yıl boyunca İnfiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşadıktan sonra 2019'da İngiliz polisi tarafından gözaltına alınıp tutuklanan Julian Assange, bugün yeniden hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme heyeti, WikiLeaks kurucusunun ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine karar verecek.

İsveçli yetkililer, onu konuşma yapmak için Stockholm'de bulunduğu sırada bir kadına tecavüz ve diğerine cinsel taciz iddiaları nedeniyle sorgulamak istediklerini söyledi. Assange her iki yakınlaşmanın da kadınların rızaları dahilinde olduğunu söylüyor.

Siyasi sığınma talebi

Takip eden aylarda İngiltere'nin kırsal bölgesinde ev hapsindeyken İsveç'e iade edilmemek için mücadele verdi. Westminister Sulh Ceza Mahkemesi Şubat 2011'de iade kararını onadı ve daha sonra üst mahkeme de kararı destekledi.

14 Haziran 2012'de İngiltere Temyiz Mahkemesi, başvurusunun yeniden gözden geçirilmesi talebini reddetti.

İsveçli savcılar WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını kapattı

Birkaç gün sonra Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı ve 16 Ağustos 2012'den beri kendisine siyasi sığınma hakkı tanıyan bu ülkenin elçiliğinde kalıyordu. Bugün ise İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Londra Polis Teşkilatı, Assange'ın Büyükelçilik binasını terk ettiği anda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getireceğini aktarıyordu.