Justin Bieber'dan kötü haber! Virüs kulağındaki sinire saldırınca...

Ünlü şarkıcı konserlerini erteledikten sonra sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Justin Bibeber hastalığının kötüye gittiğini ve bu nedenle turu ertelediğini açıklamıştı. Dün akşam bir video paylaşan Bieber, hastalığı hakkında bilgi verdi.

YÜZ FELÇİ GEÇİRDİ

Ramsay hunt sendromu geçiren Bieber, virüsün kulağındaki bir sinire saldırması sebebiyle yüz felçi geçirdi.

Videoda sadece tek gözünü oynatabildiği görünen Bieber'ın ağzı ve yüzü felçli durumda.

Tekrar ne zaman normale döneceğini bilmeyen Bieber, bunun uzun sürebileceğini ve tekrar normale dönmek için yüz idmanları yapması gerektiğini söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

Bieber’ın daha önce lyme hastalığına yakalandığı söyleniyordu.

JUSTIN BIEBER'IN HASTALIĞI RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir. Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliği olan kişilerde virus daha derin dokulara penetre olabilir. Ender olarak miyelit, küçük damar vaskülopatisi, sinüs ven trombozu, serebellit, ensefalit, ventrikülit, kalıcı işitme kaybı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Varicella Zoster virusu için kan ve BOS'ta yapılan çalışmalar arasında en hızlı ve sensitif test polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR). Biz serebral sinüs ven trombozu ile komplike olan Ramsey-Hunt sendromu olan bir olgu sunduk. Hastaya antikoagülasyon ve asiklovir tedavisi verildi. Erken tedavi ile fasial sinir felci ve sinus ven trombozu düzelebilir.

BULGULAR

Zona (Zoster ophthalmicus ya da Zoster oticus) bulguları

Deride ağrılı veziküller

Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri

Tat alma bozukluğu (dil ipsilateral-ön bölgesinde)

Güçlü ağrı

Ateş

Gözyaşı akması

Sensorinöral işitme sorunları

Vertigo

Bölgesel lenfadenopati



