MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Justin Bieber'dan kötü haber! Virüs kulağındaki sinire saldırınca...

Justin Bieber'dan kötü haber! Virüs kulağındaki sinire saldırınca...

11.06.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber, 7 Haziran'da Toronto'daki Scotiabank Arena'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu erteledi. Sosyal medyadan video paylaşan Bieber, ertelemenin nedeni olarak da hastalığının ilerlediğini açıkladı. Ünlü sanatçının paylaştığı video sevenlerini endişelendirdi.

Ünlü şarkıcı konserlerini erteledikten sonra sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Justin Bibeber hastalığının kötüye gittiğini ve bu nedenle turu ertelediğini açıklamıştı. Dün akşam bir video paylaşan Bieber, hastalığı hakkında bilgi verdi.

YÜZ FELÇİ GEÇİRDİ

Ramsay hunt sendromu geçiren Bieber, virüsün kulağındaki bir sinire saldırması sebebiyle yüz felçi geçirdi.
Videoda sadece tek gözünü oynatabildiği görünen Bieber'ın ağzı ve yüzü felçli durumda.

Tekrar ne zaman normale döneceğini bilmeyen Bieber, bunun uzun sürebileceğini ve tekrar normale dönmek için yüz idmanları yapması gerektiğini söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

Bieber’ın daha önce lyme hastalığına yakalandığı söyleniyordu.

JUSTIN BIEBER'IN HASTALIĞI RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir. Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliği olan kişilerde virus daha derin dokulara penetre olabilir. Ender olarak miyelit, küçük damar vaskülopatisi, sinüs ven trombozu, serebellit, ensefalit, ventrikülit, kalıcı işitme kaybı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Varicella Zoster virusu için kan ve BOS'ta yapılan çalışmalar arasında en hızlı ve sensitif test polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR). Biz serebral sinüs ven trombozu ile komplike olan Ramsey-Hunt sendromu olan bir olgu sunduk. Hastaya antikoagülasyon ve asiklovir tedavisi verildi. Erken tedavi ile fasial sinir felci ve sinus ven trombozu düzelebilir.

BULGULAR

Zona (Zoster ophthalmicus ya da Zoster oticus) bulguları

Deride ağrılı veziküller

Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri

Tat alma bozukluğu (dil ipsilateral-ön bölgesinde)

Güçlü ağrı

Ateş

Gözyaşı akması

Sensorinöral işitme sorunları

Vertigo

Bölgesel lenfadenopati

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt zammına şiirli tepki: "Gülme bana be gönlüm..."Akaryakıt zammına şiirli tepki: "Gülme bana be gönlüm..."
Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! "Şampiyonlar Ligi"Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! "Şampiyonlar Ligi"
13 kilo verdi! Bikinili pozu olay oldu13 kilo verdi! Bikinili pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Justin Bieber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

Küstah sözler! Haddini aştı... "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Küstah sözler! Haddini aştı... "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."

Ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!

Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!

'Havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

'Havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

İlginizi Çekebilir

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.