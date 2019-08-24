Kaan Yıldırım'dan Seçkin Özdemir'e 'Demet Özdemir' açıklaması!

Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kendisi gibi oyuncu Can Yaman'la ilişkisi yılan hikâyesine dönen Özdemir'in Bodrum'da Kaan Yıldırım ile yakınlaştığı haberleri çıktı. Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım, aşkı yalanladı.

DEMET ÖZDEMİR'İN ESKİ SEVGİLİSİ, YAKIN DOSTU

Bununla da kalmayan Yıldırım, İstanbul'a döner dönmez soluğu Demet Özdemir'in eski sevgilisi olan yakın dostu Seçkin Özdemir'in yanında aldı.

Kaan Yıldırım, Fulya'da buluştuğu Özdemir'e "Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir" dedi. Yıldırım, mekan çıkışında da gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında "Bu haberleri siz çıkarıyorsunuz. Ortada aşk falan yok" dedi. (Uçankuş)



