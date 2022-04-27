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Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel'in keyfi yerinde

27.04.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin ile ayrıldıktan kısa süre sonra oyuncu Kaan Yıldırım ile yakalanan Hande Erçel'e yeni aşk yaradı. Yüzü gülen oyuncu Kaan Yıldırım ile alakalı sorular üzerine, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda" dedi.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel'in keyfi yerinde

Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yeni aşka yelken açan Hande Erçel ilk kez sorulara yanıt verdi. Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, kısa bir süre sonra Kaan Yıldırım'la yakalanmıştı.

Oyuncu Hande Erçel, Etiler'de görüntülendi. Artık Yıldırım ile birlikteliğini saklamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda" dedi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise, "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi" demekle yetindi.

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Daha sonra otomobiline yönelen Erçel, hızla oradan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kaan Yıldırım Kerem Bürsin
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