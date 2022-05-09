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Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki konular

09.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Mayıs ayının ilk abine toplantısında masaya yatırılması öngörülen başlıklar arasında sığınmacılar konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu '1 milyon Suriyelinin geri dönüşü'ne ilişkin proje ve ekonomideki son durum yer alıyor.

Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Mayıs ayının ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 16.55'te başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Siyasetin ana gündem maddelerinden sığınmacı ve göçmenler meselesinin Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüş projesine ilişkin de ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

Öte yandan terörle mücadele ve Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaş da toplantıda ele alınması beklenen başlıklar arasında.

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Kabine Toplantısı

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