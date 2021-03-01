Kabuklarını soyup atarken iyi düşünün... Tüm şifa kahverengi kabukta: Bademin bilinmeyen faydaları!

Bademin, oldukça besleyici ve yağlar, vitaminler ve mineraller dahil antioksidanlar ile dolu, dünyanın en sevilen ağaç yemişlerinden biri olduğu kuşkusuz. Çoğu insan bademlerin sağlık için faydalı olduğunu bilir ancak, soru şu ki, sağlık yararları nelerdir? Görelim... ANTİOKSİDANLARLA DOLU Badem harika bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, hücrelerinizdeki moleküllere zarar verebilecek iltihaplanma, yaşlanma ve kanser gibi hastalıklara katkıda bulunabilecek oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olur. Ancak, bademdeki güçlü antioksidanlar, büyük ölçüde yemişin kahverengi kabuğunda yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, kabuğu soyulmuş badem yerine kabuklu badem tüketmelisiniz. E VİTAMİNİ DEPOSU E Vitamini, yağda çözünen bir antioksidan ailesidir. Bu antioksidanlar, hücrelerinizi oksidatif hasara karşı koruyarak vücudunuzdaki hücre zarlarında birikme eğilimindedir. Badem, dünyanın en iyi E vitamini kaynakları arasındadır. Daha yüksek E vitamini alımı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer hastalığı oranları ile ilişkilendirmiştir.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR Kabuklu yemişler karbonhidrat bakımından düşüktür, ancak sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından yüksektir.

Bu, onları diyabetli insanlar için mükemmel bir seçim yapabilir. Bademlerin bir başka nimeti de oldukça yüksek magnezyum miktarlarıdır. Magnezyum, kan şekeri kontrolü de dahil olmak üzere 300'den fazla vücut işleminde yer alan bir mineraldir. KİLO VERMEDE ETKİLİDİR Kuruyemişler, vücudunuzun parçalamak ve sindirmek için mücadele ettiği birkaç besin içerir. Vücudunuz kuruyemişlerdeki kalorinin yaklaşık% 10-15'ini emmez. Ek olarak, bazı kanıtlar kuruyemiş yemenin metabolizmayı biraz hızlandırabileceğini göstermektedir. Doyurucu özelliklerinden dolayı, kuru yemişler etkili bir kilo verme diyetine harika bir katkı sağlar. KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELİR Badem , kemik sağlığına katkıda bulunan kalsiyum , magnezyum, manganez, bakır , K vitamini, protein ve çinko içerir. CİLDİ BESLER Bademlerin çoğu cilt ürünündeki bileşenlerin önemli bir parçası olduğunu okumuş olabilirsiniz ve bunun nedeni, bu yemişin cildiniz için birçok faydası olması gerçeğidir. Badem, benzer şekilde yeşil çay ve brokolide bulunan flavonoid içerir. Bu bileşen cildinizi besler ve cildiniz için yaşlanmayı geciktirici bir özelliktir.