Kabuklarını soyup atarken iyi düşünün... Tüm şifa kahverengi kabukta: Bademin bilinmeyen faydaları!

Bademin, oldukça besleyici ve yağlar, vitaminler ve mineraller dahil antioksidanlar ile dolu, dünyanın en sevilen ağaç yemişlerinden biri olduğu kuşkusuz. Çoğu insan bademlerin sağlık için faydalı olduğunu bilir ancak, soru şu ki, sağlık yararları nelerdir? Görelim...
Badem harika bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, hücrelerinizdeki moleküllere zarar verebilecek iltihaplanma, yaşlanma ve kanser gibi hastalıklara katkıda bulunabilecek oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olur. Ancak, bademdeki güçlü antioksidanlar, büyük ölçüde yemişin kahverengi kabuğunda yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, kabuğu soyulmuş badem yerine kabuklu badem tüketmelisiniz.
E Vitamini, yağda çözünen bir antioksidan ailesidir. Bu antioksidanlar, hücrelerinizi oksidatif hasara karşı koruyarak vücudunuzdaki hücre zarlarında birikme eğilimindedir. Badem, dünyanın en iyi E vitamini kaynakları arasındadır. Daha yüksek E vitamini alımı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer hastalığı oranları ile ilişkilendirmiştir.
Kabuklu yemişler karbonhidrat bakımından düşüktür, ancak sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından yüksektir.
Bu, onları diyabetli insanlar için mükemmel bir seçim yapabilir. Bademlerin bir başka nimeti de oldukça yüksek magnezyum miktarlarıdır. Magnezyum, kan şekeri kontrolü de dahil olmak üzere 300'den fazla vücut işleminde yer alan bir mineraldir.
Kuruyemişler, vücudunuzun parçalamak ve sindirmek için mücadele ettiği birkaç besin içerir. Vücudunuz kuruyemişlerdeki kalorinin yaklaşık% 10-15'ini emmez. Ek olarak, bazı kanıtlar kuruyemiş yemenin metabolizmayı biraz hızlandırabileceğini göstermektedir. Doyurucu özelliklerinden dolayı, kuru yemişler etkili bir kilo verme diyetine harika bir katkı sağlar.
Badem , kemik sağlığına katkıda bulunan kalsiyum , magnezyum, manganez, bakır , K vitamini, protein ve çinko içerir.
Bademlerin çoğu cilt ürünündeki bileşenlerin önemli bir parçası olduğunu okumuş olabilirsiniz ve bunun nedeni, bu yemişin cildiniz için birçok faydası olması gerçeğidir. Badem, benzer şekilde yeşil çay ve brokolide bulunan flavonoid içerir. Bu bileşen cildinizi besler ve cildiniz için yaşlanmayı geciktirici bir özelliktir.
Badem denince aklımıza gelen, sağlıklı saçlar, iyi bir cilt, güçlü ve kuvvetli tırnaklar olmalıdır. Çünkü inanılmaz yoğun bir vitamin ve minerali içeriği vardır. Antioksidan bakımından çok zengindir. Zaten cilt bakım ürünlerinin çoğunun içerisinde badem özlü yağlar vardır. Bu nedenle badem mutlaka hayatınızda olmalıdır.
Yağlı bir tohum olduğu için, kilo kontrolü sağlamak ve sağlıklı beslenmek isteyenler için kadınlarda günde 5-6 tane badem, erkeklerde 10 - 15 tane badem yenebilir. 5-6 tane bademin kalorisi yaklaşık 50 kaloridir. Çinko içeriği çok yüksektir. Bu bağışıklık sisteminin daha güçlü olması anlamına gelir. Magnezyum, çinko ve potasyum içeriği yüksek olduğundan dolayı adet döneminde, adet sancılarına, kramplara ve ağrılara iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle kadınlarda adet dönemi zamanından bir hafta öncesinde badem tüketilirse, o dönem daha rahat geçirilebilir.
Anemi genellikle kırmızı kan hücrelerinin beyne çok daha az oksijen taşımasından kaynaklanır. Böylece badem daha fazla hemoglobin üretmeye yardımcı olan bakır, demir ve vitaminler içerir ve bunun sonucunda badem anemiyi önlemek için kullanılabilir.
Badem, içinde bulunan yağ asitleri sayesinde akneleri, siyah noktaları ve beyaz noktaları önleyebilecek ve bunlarla savaşabilecek en iyi çare olarak kabul edilir. Bu yağ asitleri, bu cilt gözeneklerinde tıkanan yağı kontrol eder ve böylece badem yağı cildinize uygulandığında cilt kızarıklıklarının da azalmasına yardımcı olur.
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