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  4. Kabuklarını soyup atarken iyi düşünün... Tüm şifa kahverengi kabukta: Bademin bilinmeyen faydaları!

Kabuklarını soyup atarken iyi düşünün... Tüm şifa kahverengi kabukta: Bademin bilinmeyen faydaları!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.03.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Badem ağaçları, insanların yetiştirdiği ilk ağaçlardan biri olabilir. Ürdün'de arkeologlar, yaklaşık 5.000 yıl öncesine ait badem ağaçlarının kanıtlarını buldular. Peki, sağlıklı yağlar, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan badem başka ne gibi faydalar sağlıyor görelim.

Bademin, oldukça besleyici ve yağlar, vitaminler ve mineraller dahil antioksidanlar ile dolu, dünyanın en sevilen ağaç yemişlerinden biri olduğu kuşkusuz. Çoğu insan bademlerin sağlık için faydalı olduğunu bilir ancak, soru şu ki, sağlık yararları nelerdir? Görelim...

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ANTİOKSİDANLARLA DOLU

Badem harika bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, hücrelerinizdeki moleküllere zarar verebilecek iltihaplanma, yaşlanma ve kanser gibi hastalıklara katkıda bulunabilecek oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olur. Ancak, bademdeki güçlü antioksidanlar, büyük ölçüde yemişin kahverengi kabuğunda yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, kabuğu soyulmuş badem yerine kabuklu badem tüketmelisiniz.

E VİTAMİNİ DEPOSU

E Vitamini, yağda çözünen bir antioksidan ailesidir. Bu antioksidanlar, hücrelerinizi oksidatif hasara karşı koruyarak vücudunuzdaki hücre zarlarında birikme eğilimindedir. Badem, dünyanın en iyi E vitamini kaynakları arasındadır. Daha yüksek E vitamini alımı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer hastalığı oranları ile ilişkilendirmiştir.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Kabuklu yemişler karbonhidrat bakımından düşüktür, ancak sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından yüksektir.
Bu, onları diyabetli insanlar için mükemmel bir seçim yapabilir. Bademlerin bir başka nimeti de oldukça yüksek magnezyum miktarlarıdır. Magnezyum, kan şekeri kontrolü de dahil olmak üzere 300'den fazla vücut işleminde yer alan bir mineraldir.

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KİLO VERMEDE ETKİLİDİR

Kuruyemişler, vücudunuzun parçalamak ve sindirmek için mücadele ettiği birkaç besin içerir. Vücudunuz kuruyemişlerdeki kalorinin yaklaşık% 10-15'ini emmez. Ek olarak, bazı kanıtlar kuruyemiş yemenin metabolizmayı biraz hızlandırabileceğini göstermektedir. Doyurucu özelliklerinden dolayı, kuru yemişler etkili bir kilo verme diyetine harika bir katkı sağlar.

KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Badem , kemik sağlığına katkıda bulunan kalsiyum , magnezyum, manganez, bakır , K vitamini, protein ve çinko içerir.

CİLDİ BESLER

Bademlerin çoğu cilt ürünündeki bileşenlerin önemli bir parçası olduğunu okumuş olabilirsiniz ve bunun nedeni, bu yemişin cildiniz için birçok faydası olması gerçeğidir. Badem, benzer şekilde yeşil çay ve brokolide bulunan flavonoid içerir. Bu bileşen cildinizi besler ve cildiniz için yaşlanmayı geciktirici bir özelliktir.

SAÇLARI VE TIRNAKLARI KUVVETLENDİRİR

Badem denince aklımıza gelen, sağlıklı saçlar, iyi bir cilt, güçlü ve kuvvetli tırnaklar olmalıdır. Çünkü inanılmaz yoğun bir vitamin ve minerali içeriği vardır. Antioksidan bakımından çok zengindir. Zaten cilt bakım ürünlerinin çoğunun içerisinde badem özlü yağlar vardır. Bu nedenle badem mutlaka hayatınızda olmalıdır.

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REGL AĞRILARINA İYİ GELİR

Yağlı bir tohum olduğu için, kilo kontrolü sağlamak ve sağlıklı beslenmek isteyenler için kadınlarda günde 5-6 tane badem, erkeklerde 10 - 15 tane badem yenebilir. 5-6 tane bademin kalorisi yaklaşık 50 kaloridir. Çinko içeriği çok yüksektir. Bu bağışıklık sisteminin daha güçlü olması anlamına gelir. Magnezyum, çinko ve potasyum içeriği yüksek olduğundan dolayı adet döneminde, adet sancılarına, kramplara ve ağrılara iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle kadınlarda adet dönemi zamanından bir hafta öncesinde badem tüketilirse, o dönem daha rahat geçirilebilir.

KANSIZLIĞA İYİ GELİR

Anemi genellikle kırmızı kan hücrelerinin beyne çok daha az oksijen taşımasından kaynaklanır. Böylece badem daha fazla hemoglobin üretmeye yardımcı olan bakır, demir ve vitaminler içerir ve bunun sonucunda badem anemiyi önlemek için kullanılabilir.

AKNE VE SİYAH NOKTALARI TEDAVİ EDER

Badem, içinde bulunan yağ asitleri sayesinde akneleri, siyah noktaları ve beyaz noktaları önleyebilecek ve bunlarla savaşabilecek en iyi çare olarak kabul edilir. Bu yağ asitleri, bu cilt gözeneklerinde tıkanan yağı kontrol eder ve böylece badem yağı cildinize uygulandığında cilt kızarıklıklarının da azalmasına yardımcı olur.

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