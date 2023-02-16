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  4. Kaçak kat değil, 5 katlı apartman çıkmışlar! 30 yıl boyunca duran İstanbul Bağcılar'daki o bina deprem sonrası gündem oldu

Kaçak kat değil, 5 katlı apartman çıkmışlar! 30 yıl boyunca duran İstanbul Bağcılar'daki o bina deprem sonrası gündem oldu

16.02.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve 9 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremler sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul'da çekilen bir fotoğraf karesi gündem yarattı. Bağcılar'da bir binanın üzerine kaçak kat değil 5 katlı apartman yapılması olay oldu. 30 yıldır o şekilde duran bina sosyal medyada çok konuşulurken konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Kaçak kat değil, 5 katlı apartman çıkmışlar! 30 yıl boyunca duran İstanbul Bağcılar'daki o bina deprem sonrası gündem oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası özellikle İstanbul'daki evlerin durumu mercek altına alınmaya başlandı. Büyük Marmara depremi için uzmanların uyardığı İstanbul'da çekilen bir görüntü ise yeniden gündem oldu.

GÖREN İNANAMIYOR! ALTI BAŞKA ÜSTÜ BAŞKA

"İstanbul depreme hazır mı?" sorusuna yanıt aranırken, söz konusu binanın görüntüsü endişeleri artırdı. Bağcılar'daki Kaymakamlık binasının hemen yakınında bulunan binayı görenler gözlerine inanamıyor. 30 yıl boyunca fark edilmeden duran binanın altı başka üstü başka.

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45 GÜN ÖNCE BOŞALTILMIŞ

Tepkiler çığ gibi büyüyünce belediye harekete geçti. Riskli yapı olduğuna karar verilen bina 45 gün önce boşaltıldı. İki hafta içinde bina tahliye edilirken, Bağcılar Belediyesi yıkım için yasal sürenin dolmasını bekliyor.

Show Haber'e konuşan İnşaat Mühendisi Mehmet Uygun "30 Aralık'ta tiskli yapı olarak tespiti yapılmış bir bina. Tahliyesi yapıldı, yıkım programımızda onun üzerine çalışıyoruz" dedi.

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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den kendisine gelen mesajı sosyal medyada paylaşan gazeteci Kübra Par'da "45 gün önce boşaltılmış, yıkılacakmış." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bağcılar bina

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