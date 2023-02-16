Kaçak kat değil, 5 katlı apartman çıkmışlar! 30 yıl boyunca duran İstanbul Bağcılar'daki o bina deprem sonrası gündem oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası özellikle İstanbul'daki evlerin durumu mercek altına alınmaya başlandı. Büyük Marmara depremi için uzmanların uyardığı İstanbul'da çekilen bir görüntü ise yeniden gündem oldu.

GÖREN İNANAMIYOR! ALTI BAŞKA ÜSTÜ BAŞKA

"İstanbul depreme hazır mı?" sorusuna yanıt aranırken, söz konusu binanın görüntüsü endişeleri artırdı. Bağcılar'daki Kaymakamlık binasının hemen yakınında bulunan binayı görenler gözlerine inanamıyor. 30 yıl boyunca fark edilmeden duran binanın altı başka üstü başka.

45 GÜN ÖNCE BOŞALTILMIŞ

Tepkiler çığ gibi büyüyünce belediye harekete geçti. Riskli yapı olduğuna karar verilen bina 45 gün önce boşaltıldı. İki hafta içinde bina tahliye edilirken, Bağcılar Belediyesi yıkım için yasal sürenin dolmasını bekliyor.

Show Haber'e konuşan İnşaat Mühendisi Mehmet Uygun "30 Aralık'ta tiskli yapı olarak tespiti yapılmış bir bina. Tahliyesi yapıldı, yıkım programımızda onun üzerine çalışıyoruz" dedi.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den kendisine gelen mesajı sosyal medyada paylaşan gazeteci Kübra Par'da "45 gün önce boşaltılmış, yıkılacakmış." ifadelerine yer verdi.



