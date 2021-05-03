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Kaçak kazı baskınında Roma dönemine ait zindan bulundu

03.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçık kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Baskında ayrıca Roma dönemine ait 400 metrekarelik zindan tespit edildi.

Kaçak kazı baskınında Roma dönemine ait zindan bulundu

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı belirtilen kişileri takibe aldı. Şüphelilerin Kışla Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını belirleyen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

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Yapılan baskında yer altında 400 metrekarelik yapı tespit edildi. Yapının, Roma dönemine ait esirlerin tutulduğu zindan olduğu belirlendi. Yine aynı döneme ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir ve kazı sırasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

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DHA

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