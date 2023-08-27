Kaçış Yok (No Escape) filmi konusu nedir? Kaçış Yok filmi oyuncuları kimlerdir? TRT1 yayın akışı

Kaçış Yok (No Escape) konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı No Escape olan Kaçış Yok filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve dram tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini John Erick Dowdle yapıyor. İşte Kaçış Yok filmi ile ilgili detaylar...

KAÇIŞ YOK (NO ESCAPE) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amerikalı Dwyer ailesi, Güneydoğu Asya’ya gittikleri sırada ülkede darbe olur, cuntanın başındakiler ülkedeki yabancı vatandaşların yakalandıkları yerde infaz edilmesi emrini verir. Tam bir cadı avının ortasında kalan aile canlarını kurtarmak için amansız kovalacamanın orta yerinde kalacaktır.

KAÇIŞ YOK (NO ESCAPE) FİLMİ OYUNCULARI

Lake Bell

Pierce Brosnan

Owen Wilson

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 Aslan Ailem

09:40 Alparslan Büyük Selçuklu

13:40 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Kaçış Yok

22:15 Tomris

01:25 Kendi Düşen Ağlamaz

03:50 Alparslan Büyük Selçuklu

