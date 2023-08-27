Kaçış Yok (No Escape) filmi konusu nedir? Kaçış Yok filmi oyuncuları kimlerdir? TRT1 yayın akışı

Kaçış Yok (No Escape) konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı No Escape olan Kaçış Yok filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve dram tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini John Erick Dowdle yapıyor. İşte Kaçış Yok filmi ile ilgili detaylar...
Amerikalı Dwyer ailesi, Güneydoğu Asya’ya gittikleri sırada ülkede darbe olur, cuntanın başındakiler ülkedeki yabancı vatandaşların yakalandıkları yerde infaz edilmesi emrini verir. Tam bir cadı avının ortasında kalan aile canlarını kurtarmak için amansız kovalacamanın orta yerinde kalacaktır.
Lake Bell
Pierce Brosnan
Owen Wilson
06:20 Aslan Ailem
09:40 Alparslan Büyük Selçuklu
13:40 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Kaçış Yok
22:15 Tomris
01:25 Kendi Düşen Ağlamaz
03:50 Alparslan Büyük Selçuklu