Kaçmalarında doktor babanın da parmağı var iddiası! Eylem Tok ile oğlu firar ederken sessizliğini koruyordu, sosyal medya hamlesi dikkatlerden kaçmadı

1 Mart'ta 17 yaşındaki ehliyetsiz T.C.'nin kaza yapmasıyla başlayan süreç, yazar annesinin Mısır'a kaçırmasıyla devam edince infial yarattı. Tok, Türkiye'ye dönüp adalete teslim olacaklarını açıklamasının ardından oğluyla bu kez ABD'ye gitti. Bu sırada baba Bülent Cihantimur'un sosyal medyada yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

EVRAKLAR ABD'YE İLETİLDİ

Süreçle ilgili son durumu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İHA'nın aktardığına göre; Eylem Tok ve oğlunun 2 Mart tarihinde saat uçakla Mısır’a gittikleri tespit edildiği de ifade ederek, “T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir” açıklamasında bulundu.

"SESSİZ" BABADAN SOSYAL MEDYA HAMLESİ

HaberGlobal ise baba Cihantimur'un olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadığına dikkat çekerek ofis telefonlarına cevap verilmediğini belirtti. Baba Cihantimur ayrıca olaydan önce açık olan sosyal medya hesabını kapattı.

ANNEYLE OĞLU KAÇARKEN HAVAALANINA ONLAR BIRAKMIŞ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nın avukatı Hacı Orhan, "Babası, diğer çocukların babalarını arıyor zaten bunların hepsi akrabalar. Diğer baba kendi oğlunun telefonunu aradığında telefonu bir görevli açıyor, ‘ben güvenlik görevlisiyim, bu telefon buraya, bana bırakıldı’ deyip beyanda bulunuyor. Ne yazık ki orada bulunan ve olaya karışan kişiler tarafından ve o çarpan çocuğun annesi tarafından telefonlar götürüldü. Hakikaten şu an annenin yapmış olduğu eylem ne yazık ki acıları arttırmıştır ve ihmal yolu ile adam öldürmeye, kasten adam öldürmeye kadar gidecek olan bir süreci başlatmıştır. En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız’’ şeklinde konuştu.