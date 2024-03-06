'Gerçek bir anne çocuğunu kaçırarak korumaya çalışmaz' Oğuz Murat Acı'nın babası, Eylem Tok ve oğluna seslendi 'Bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün ama muhakkak...'

Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı kazayla ilgili konuştu.
Kaza gecesi yaşadıklarını anlatan baba Acı, "Gece oğlumun eşinin dayısı aradı, çocuklar kaza geçirdi ben Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne gidiyorum, sen Seyrantepe Hastanesi'ne git Oğuz'u oraya göndermişler. Öteki 2 yaralıyı Okmeydanı Hastanesi'ne gönderiyorlar, birini Bezmialem'e gönderiyorlar. Ben tabi buradan hastaneye gittim. Oğlumun ölü olarak geldiğini söylediler." dedi.
Baba Acı, "Sonradan konuştuğum bir görgü tanığı ‘Oğuz abime yardım ettim, ambulansa ben taşıdım.112'yi arkadaşım aradı. Saat 23.00'te 3 dakika görüşme var. Kaza yerine ilk kendisinin geldiğini, Oğuz'un biraz aşağıda olduğunu söyledi. Görgü tanığı, ‘Sadece araçta 7-8 çocuk, araca bindiklerini gördüm tam emin değilim. Orada bir bayan sesi duydum ama ben aşağıda olduğum için görmedim' dedi." diye konuştu.
Baba Acı sözlerine, "Çocuklar 10 kişiymiş, 5'i bir arabada 5'i bir arabada, bu duyum ve söylem. Gelip çocuğunu almış oradan bizim çocuklarımızı bırakmış." cümleleriyle devam etti.
Baba Acı, "Kendisi kamuoyuna bir açıklama yapmış, ‘Biz yardım ettik, ambulans aradık’ diyor ama görgü tanığı arkadaş ‘Bizim yanımızda bir bayan yoktu. İlk Oğuz'u ambulansa koyduk; sonra diğerlerini ambulanslara sevk ettikten sonra ben olay yerinden ayrıldım’ dedi. Eğer orada yardım etmişse bu görgü tanığı o bayanı neden görmemiş? Biz feryadını, bir sızlamasını, bir haykırmasını neden duymamış ? Sadece yaptığı şey oğlunu aramış, oğlum 112'yi aramış diyor. Oğlu 112'yi aramışsa ekran görüntüsünü paylaşsın, gerçekler gün yüzüne çıksın." ifadelerini kullandı.
Devamında Baba Acı, "Yaralı evlatlarımızın iki telefonu kayıp. Bir tanesinin fermuarlı cebindeymiş oradan telefon çıkmamış. Benim oğlumun telefonu kaza yerinden 10-15 metre ötede bulunmuş. Zaten oğlum da 7-8 metre aşağıdaymış. İki telefon kayıp, bu kaybolan telefonların bir tanesi güvenliğe bırakılıyor, 3-5 dakika sonra gelip alınıyor" dedi.