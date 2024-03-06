'Gerçek bir anne çocuğunu kaçırarak korumaya çalışmaz' Oğuz Murat Acı'nın babası, Eylem Tok ve oğluna seslendi 'Bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün ama muhakkak...'

Baba Acı, "Kendisi kamuoyuna bir açıklama yapmış, ‘Biz yardım ettik, ambulans aradık’ diyor ama görgü tanığı arkadaş ‘Bizim yanımızda bir bayan yoktu. İlk Oğuz'u ambulansa koyduk; sonra diğerlerini ambulanslara sevk ettikten sonra ben olay yerinden ayrıldım’ dedi. Eğer orada yardım etmişse bu görgü tanığı o bayanı neden görmemiş? Biz feryadını, bir sızlamasını, bir haykırmasını neden duymamış ? Sadece yaptığı şey oğlunu aramış, oğlum 112'yi aramış diyor. Oğlu 112'yi aramışsa ekran görüntüsünü paylaşsın, gerçekler gün yüzüne çıksın." ifadelerini kullandı.