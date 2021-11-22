Kaderimin Oyunu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

İlk tanıtımı ile büyük ses getiren Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, 3 Aralık Cuma günü başlıyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.



Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı ‘Kaderimin Oyunu’nun oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor.



