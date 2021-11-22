MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kaderimin Oyunu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

Kaderimin Oyunu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

22.11.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinden yeni fragman da yayınlandı.

Kaderimin Oyunu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

İlk tanıtımı ile büyük ses getiren Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, 3 Aralık Cuma günü başlıyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.
1
Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı ‘Kaderimin Oyunu’nun oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor.
eae

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadir İnanır hakkında hastaneden flaş açıklamaKadir İnanır hakkında hastaneden flaş açıklama
PARTNER Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle... Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle...
Sadakatsiz'de şok karar!Sadakatsiz'de şok karar!
Anahtar Kelimeler:
Öykü Karayel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.