Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü'nün Ermeni sevgilisi Sandra güzelliğiyle büyüledi!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Akın Akınözü, şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde 'Cemal' karakterine hayat veriyor. Kadrosunda Öykü Karayel, Meriç Aral, Sarp Apak, Iraz Akçam, Müfit Kayacan gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kaderimin Oyunu ile ekranlara geri dönen Akın Akınözü, yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun uzun süredir aşk yaşadığı Ermeni sevgilisi Sandra Pestemalciyan, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınözü, TED Ankara Koleji'nde Matematik Fen bölümünü bitirdi. Üniversitede Uygulamalı Matematik bölümünü bitiren Akın Akınözü, üniversiteden sonra oyunculuk eğitimi aldı.

2014 yılında oynadığı Azrail filmiyle ekran macerası başlayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı.

Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda boy gösteren Akınözü, Ebru Şahin ile başrolü paylaştığı Hercai dizisiyle ününe ün kattı.

Uzun süredir Ermeni kökenli Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşayan Akın Akınözü, ''Sevgilimin yüz kremi olmak isterdim. Her gece yatmadan önce onun yüzüne dokunmuş olurdum'' sözleriyle, sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

Akın Akınözü'nün şaşırtan açıklamasından sonra gözler Sandra Pestemalciyan'a çevrildi. Pestemalciyan, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı.



