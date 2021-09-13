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  4. Kadıköy’de 5 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy’de 5 katlı binada yangın çıktı

13.09.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy’de 01.00 sularında 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan tütün deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kadıköy’de 5 katlı binada yangın çıktı

Gece 01.00 sularında İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Akgün Çıkmazı Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan tütün deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri daha sonra tedbir amaçlı soğutma çalışmalarına devam etti. Yangında maddi hasar bulunurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

"APAR TOPAR ÇIKTIK DIŞARIYA"

Yangının çıktığı binada ikamet eden Nilüfer Aydın, "Ben tam yatmak üzereydim. Bir koku duydum. Çok az bir koku duydum. Hatta balkondan çıktım bir şey var mı bakmak için bir şey görmedim. Sonra yattım. Ondan sonra bir on dakika, on beş dakika sonra zil basıldı. İşte yangın var diye sonra apar topar çıktık dışarıya. Dükkan kapalıydı. Kimse yoktu dükkanda” şeklinde konuştu. (DHA)

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yangın İstanbul
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