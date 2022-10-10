Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi! İmamoğlu 'Doğal gaz kaynaklı değil' demişti

Dün akşam Kadıköy'de yaşanan paniğin yankıları sürüyor. Patlamanın doğal gaz nedeniyle mi olduğu yönündeki tartışmalar sürerken olayda terör şüphesi bulundu. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralandı. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma ve arama çalışmalarında yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K ile 10 yaşındaki kızı N.K ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

DOĞAL GAZ KAYNAKLI MI? FARKLI AÇIKLAMALAR GELDİ

Olayın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise paylaşımında "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu sabah saatlerinde olay yerine giderek incelemeleri takip etti ve buradaki açıklamasında da "Şunu net ifade edebiliriz ki binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Patlamanın yaşandığı dairede de doğalgaz hattı yok. Abonelik de yok" demişti.

TERÖR SORUŞTURMASI

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

(DHA)

