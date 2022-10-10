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  4. 'Doğal gaz kaynaklı değil' demişti! İmamoğlu Kadıköy'de patlamanın yaşandığı noktada açıkladı: "Şunu net ifade edebiliriz ki..."

'Doğal gaz kaynaklı değil' demişti! İmamoğlu Kadıköy'de patlamanın yaşandığı noktada açıkladı: "Şunu net ifade edebiliriz ki..."

10.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen patlama büyük panik yaratmış, patlama nedeniyle çıkan yangın 3 kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştı. Patlamanın nedenine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise farklı yönde gelen açıklamalar kafa karışıklığına yol açtı. İmamoğlu sabah saatlerinde olay yerine giderek patlamanın doğal gaz nedeniyle yaşandığı iddiasına ilişkin yeni açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti. Dün akşam İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın patlamanın doğal gaz nedeniyle yaşandığına ilişkin açıklamasının ardından patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı yönünde açıklama yapan İmamoğlu, bu sabahki incelemesinin ardından "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Patlamanın yaşandığı dairede de doğalgaz hattı yok" şeklinde konuştu.

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YANDAKİ BİNALARA DA SIÇRADI! 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 2.katında patlama meydana gelmiş. Alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafından bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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İMAMOĞLU OLAY YERİNE GELDİ

Sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı patlamanın yaşandığı alanda yürütülen çalışmaları takip ederek, konuya ilişkin son durumu açıkladı.

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“BİNANIN SAĞLAM KALAN TEK DAİRESİNDE DOĞALGAZ ABONELİĞİ VAR”

Alanda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

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“Şu an adli inceleme devam ediyor, yapılan ön incelemede tabii birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili birimlerin, adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Şunu net ifade edebiliriz ki binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Patlamanın yaşandığı dairede de doğalgaz hattı yok. Abonelik de yok. Hayatını kaybedenler açısından üzgünüz. Neden patlama yaşandığı, yapılacak incelemeler sonrasında netleşecek.”

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(İHA)

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patlama Ekrem İmamoğlu Kadıköy doğal gaz

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